ITV
Cuidado: Estos son los fallos más comunes que no te dejarán pasar la ITV
La Inspección Técnica es un requisito indispensable para que cualquier vehículo pueda circular por las carreteras en España, y si tienes cualquiera de estos fallos típicos, no la podrás pasar
Rubén Burillo
Pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases. Si no tiene la Inspección Técnica en regla puede salirte bastante caro, porque la multa es considerable. Para pasarla correctamente, ten mucho cuidado con estos fallos comunes, que puede tener tu vehículo.
La ITV es importante y se debe saber cada cuanto tiempo tienes que ir a pasarla. Esto depende de la edad del vehículo: Hasta 4 años, estás exentos de pasar la ITV. Si la edad del vehículo es de entre 4 y 10 años, se pasa cada dos años. Y si el coche tiene más de 10 años, se debe ir a pasar la ITV anualmente. La DGT puso en marcha una ley que exige pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses), a los vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos. También debes saber que aprueban a la primera el 81,1% de los vehículos que se presentan a pasar la ITV, mientras que el 18,9% tiene que repetirla. De estos, la mayoría es por fallos comunes que sufren sus vehículos y que les impide pasar la ITV correctamente.
Multas por circular sin la ITV
La Inspección Técnica del Vehículo es un tema de seguridad y de emisiones (cuidar el medioambiente). Circular sin ella puede causar accidentes de tráfico con fallecidos y heridos graves. No llevar la ITV correctamente pasada o llevarla caducada puede conllevar una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso. Esta es una infracción grave, pero si pasas la ITV y no llevas la pegatina que lo acredita para que los agentes lo reconozcan rápidamente, te multarán con hasta 100 euros, porque es una sanción leve.
En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.
Estos son los fallos más comunes que te impiden pasar la ITV correctamente
Recomendamos previamente revisar en un taller el coche antes de ir a pasar la ITV, que como hemos dicho, es un trámite obligatorio y te pueden poner multas considerables si tu vehículo no la pasa correctamente. Por esto es esencial que tengas en cuenta, que con estos fallos comunes tu vehículo no puede pasar la ITV:
- Fallos con el sistema de alumbrado y señalización: Es el defecto que más se repite cuando te echan para atrás la ITV. Una bombilla fundida, un ajuste incorrecto del alumbrado o que alguno de los intermitentes no funcione, son algunos de los fallos graves que no te dejarán pasar la ITV. Esto compromete la visibilidad y aumenta el riesgo de accidente, por eso debes subsanarlo para pasar correctamente la Inspección Técnica del Vehículo.
- Estado de los neumáticos: El inspector no permite que el vehículo supere la ITV si detecta algún problema en los neumáticos. Esto puede ser porque están desgastados de más y no cumplen con los 1,6 milímetros que como mínimo debe tener de profundidad el dibujo del neumático, que estén cuarteados o que no estén homologados para el coche. Circular con las gomas en mal estado pone en riesgo la adherencia del vehículo sobre la calzada y su estabilidad.
- Frenos: Si el inspector detecta cualquier anomalía en las pruebas de frenado que se realizan, no pasará correctamente la ITV, ya que los frenos son esenciales para la seguridad del coche. Esto puede ser por el uso y deterioro en los componentes de frenado, como discos, pastillas, pinzas o líquido específico.
- Carrocería: Se revisa elementos como los cristales, los espejos retrovisores, la apertura y el cierre de puertas, para verificar que no hay ningún defecto que afecte a la aerodinámica o a la seguridad.
- Suspensión: Este es un elemento de seguridad básico del coche que ayuda a absorber algunos impactos o sacudidas que sufre el vehículo cuando estamos circulando. Si el vehículo tiene amortiguadores en mal estado, muelles abiertos u otros elementos del chasis oxidados, no pasarás la ITV, ya que esto afectará de forma directa a la capacidad de control del coche.
