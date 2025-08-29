Cuidado: Estos son los fallos más comunes que no te dejarán pasar la ITV

Pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases. Si no tiene la Inspección Técnica en regla puede salirte bastante caro, porque la multa es considerable. Para pasarla correctamente, ten mucho cuidado con estos fallos comunes, que puede tener tu vehículo.

La ITV es importante y se debe saber cada cuanto tiempo tienes que ir a pasarla. Esto depende de la edad del vehículo: Hasta 4 años, estás exentos de pasar la ITV. Si la edad del vehículo es de entre 4 y 10 años, se pasa cada dos años. Y si el coche tiene más de 10 años, se debe ir a pasar la ITV anualmente. La DGT puso en marcha una ley que exige pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses), a los vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos. También debes saber que aprueban a la primera el 81,1% de los vehículos que se presentan a pasar la ITV, mientras que el 18,9% tiene que repetirla. De estos, la mayoría es por fallos comunes que sufren sus vehículos y que les impide pasar la ITV correctamente.

Mecánico revisando un coche / Freepik

Multas por circular sin la ITV

La Inspección Técnica del Vehículo es un tema de seguridad y de emisiones (cuidar el medioambiente). Circular sin ella puede causar accidentes de tráfico con fallecidos y heridos graves. No llevar la ITV correctamente pasada o llevarla caducada puede conllevar una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso. Esta es una infracción grave, pero si pasas la ITV y no llevas la pegatina que lo acredita para que los agentes lo reconozcan rápidamente, te multarán con hasta 100 euros, porque es una sanción leve.

En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.

Las multas por circular sin la ITV / DGT

Estos son los fallos más comunes que te impiden pasar la ITV correctamente

Recomendamos previamente revisar en un taller el coche antes de ir a pasar la ITV, que como hemos dicho, es un trámite obligatorio y te pueden poner multas considerables si tu vehículo no la pasa correctamente. Por esto es esencial que tengas en cuenta, que con estos fallos comunes tu vehículo no puede pasar la ITV: