Coches que se pueden conducir sin carnet: qué son y cuáles son sus características

Los conocidos como coches sin carnet son, técnicamente hablando, cuadriciclos ligeros. Este tipo de vehículos está ganando terreno como alternativa de movilidad, especialmente entre los jóvenes y quienes buscan una opción más accesible para moverse por ciudad.

Según datos oficiales, en 2024 se matricularon 3.579 unidades de estos vehículos en España, lo que representa un aumento del 3,6 % respecto a 2023, ejercico en el que también creció tímidamente la presencia de estos vehículos en las calles. Además, el 65 % de los compradores tenían menos de 21 años, lo que refuerza la idea de que los coches sin carnet son la entrada a la conducción para los más jóvenes.

Este crecimiento responde a una combinación de factores: el interés por medios de transporte más sostenibles, la comodidad de conducir sin necesidad del carnet B y la posibilidad de hacerlo desde los 15 años, con el permiso AM.

Características de los coches sin carnet

Estos coches se llaman 'sin carnet' porque no es necesario disponer del permiso B, el de turismos, para conducirlos. No obstante, sí es necesario tener de la licencia AM. Deben ser cuadriciclos ligeros , es decir, pertenecer a la categoría L6e, y cumplir las siguientes caracterísicas:

Tener un peso en vacío igual o inferior a 350 kg (sin incluir las baterías en caso de ser eléctricos).

Contar con una potencia máxima de 4 kW.

Estar limitados a 45 km/h de velocidad máxima.

Disponer, como máximo, de dos plazas.

Hay que tener en cuenta que no están autorizados a circular por autovías ni autopistas y que aunque se puedan conducir con el permiso AM no se pueden llevar acompañantes hasta los 18 años.

Citroën Ami / Citroën

Algunos de estos coches sin carnet que son bastante populares son el Citroën AMI, 100% eléctrico; el Aixam Minauto o el Ligier JS50. Aunque no sean, técnicamente, coches, algunos de estos vehículos incorporan un buen equipamiento de serie: carrocería cerrada, cinturones de seguridad, frenos ABS, pantallas multimedia y hasta aire acondicionado, de ahí que se ganan el sobrenombre de microcoches o coches sin carnet.

¿Qué vehículos se pueden conducir con el permiso AM?

El permiso AM es el más básico del sistema de licencias de conducción en España y, además de estos cuadriciclos, permite conducir:

Ligier JS50 Ultimate Racing Experience / Ligier

Ciclomotores de dos ruedas: hasta 50 cc (si son de gasolina) o equivalente eléctrico. Velocidad máxima de 45 km/h.

hasta 50 cc (si son de gasolina) o equivalente eléctrico. Velocidad máxima de 45 km/h. Triciclos ligeros: con las mismas restricciones de potencia y velocidad.

con las mismas restricciones de potencia y velocidad. Cuadriciclos ligeros.

El permiso AM se puede obtener desde los 15 años de edad. Hay que superar un examen teórico sobre normas de circulación y seguridad vial, una prueba práctica en circuito cerrado y pasar un reconocimiento psicotécnico.