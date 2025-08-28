Coches
Porsche mejora el Macan: estas son las novedades con las que actualiza el modelo
Ahora es más inteligente y tecnológico, gracias nuevos sistemas de asistencia y funciones digitales a través de la aplicación
Andrea Gil
La apuesta de Porsche por la electrificación sin renunciar al lujo, la tecnología ni las altas prestaciones pasa por el Macan eléctrico.
Este SUV totalmente eléctrico acaba de presentar una actuaización con importantes mejoras en tecnología, asistencia al conductor y capacidad práctica.
Asistencias más avanzadas para aparcar y maniobrar
Entre las novedades más destacadas se encuentra el nuevo sistema opcional Surround View con ayuda activa al aparcamiento, que incluye cámaras de alta resolución para ofrecer una vista de 360 grados. A esta tecnología se suma una innovadora función de "capó transparente", que utiliza las cámaras delanteras y de los retrovisores para mostrar en la pantalla central los obstáculos que se encuentran por debajo del campo de visión habitual, facilitando así la conducción en terrenos complicados.
El Macan también estrena funciones inteligentes como el aparcamiento asistido (Trained Parking), que permite al coche aprender y repetir maniobras en espacios conocidos, como un garaje doméstico, y el asistente de marcha atrás (Reversing Assist), capaz de memorizar recorridos de hasta 50 metros para ejecutarlos de forma automática en sentido inverso, ideal para espacios estrechos o salidas complejas.
Una llave digital y compartible
Otra de las grandes incorporaciones es la Porsche Digital Key, que convierte el móvil del usuario en la llave del coche. Esta función permite abrir, cerrar y arrancar el vehículo sin necesidad de sacar el dispositivo del bolsillo y, además, los propietarios podrán compartir la llave digital con hasta siete personas a través de apps como WhatsApp o correo electrónico.
Por otro lado, el nuevo Voice Pilot eleva el control por voz a un nuevo nivel. Gracias a la integración de modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial, este asistente comprende instrucciones complejas y ofrece respuestas contextuales. También permite consultar el manual del coche sin necesidad de usar las manos, solo hablando.
Más entretenimiento
El App Center da acceso a juegos, música en streaming, podcasts y películas. Los videojuegos, proporcionados por firmas como Gameloft, Obscure Interactive y AirConsole, pueden ser controlados desde la pantalla táctil, el móvil o un mando Bluetooth, permitiendo que conductor y pasajeros disfruten juntos de la experiencia, especialmente en paradas para cargar la batería.
El modelo también ofrece una pantalla para el acompañante, desde la cual se pueden ejecutar apps sin distraer al conductor, y compatibilidad con auriculares Bluetooth para una experiencia inmersiva y privada.
Más autonomía práctica
Porsche ha optimizado también el Charging Planner, el planificador de rutas de carga, que ahora permite al usuario priorizar o excluir estaciones de carga y proveedores específicos, ajustando el recorrido según sus preferencias.
En el apartado más funcional, el Macan Electric incrementa su capacidad de remolque hasta los 2.500 kilos en las versiones con tracción total (500 más que el modelo anterior), una mejora que, dependiendo del mercado, podrá activarse incluso de forma retroactiva en vehículos ya entregados.
Precios en España
Los precios del nuevo Maca aumentan ligeramente en comparación con el modelo anterior:
- Macan: 82.310 euros
- Macan 4: 85.393 euros
- Macan 4S: 92.520 euros
- Macan Turbo: 117.426 euros
