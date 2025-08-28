Plan Moves 2025: ¿en qué comunidades se han agotado los fondos? En dos aún no hay convocatoria

Tanto fabricantes como conductores cuentan con las ayudas del Plan Moves a la hora de vender o comprar un coche eléctrico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en varias comunidades autónomas los fondos se han agotado o están a punto de hacerlo, algo que puede cambiar bastante los planes tanto de unos como otros.

Dónde no queda Plan Moves

Madrid agotó los más de 54 millones del Plan Moves 2025 que tenía adjudicados para repartir en apenas un mes. Abrió la convocatoria el pasado 11 de junio y tanto las ayudas para la compra de vehículos electrificados como las de instalación de puntos de recarga se han terminado.

Cataluña ha sufrido una situación similar y desde el 30 de julio hay abierta una lista de espera para aquellos que se hayan quedado sin las ayudas correspondientes del Plan Moves. Eso sí, todavía queda presupuesto destinado a subvencionar la instalación de puntos de carga.

Galicia es otra de las comunidades autónomas en las que ya no queda dinero para la compra de vehículos electrificados. Su presupeusto inicial era de 12 millones y se agotó en apenas unas semanas tras la apertura del procedimiento.

En Aragón tampoco queda dinero del Plan Moves, según han confirmado algunos concesionarios, quienes han cerrado varias solicitudes de fondos estos últimos días.

En el País Vasco se han recibido ya más de 2.800 solicitudes para el Plan Moves 2025 y el presupuesto total es de casi 8,5 millones de euros. Por el momento, solo 618 de ellas son favorables, pero a este ritmo se estima que los fondos también se agoten antes del cierre de la convocatoria.

En Andalucía, en Plan Moves contaba más de 71 millones de euros a repartir entre las compras de vehículos y la instalación de puntos de recarga. Mientras que para esta segunda actuación quedan más de 13 millones de euros disponibles, el saldo para la adquisición de vehículos aparece en negativo en la web de la Agencia Andaluza de la Energía. Cuando el presupuesto se de por agotado, se habilitará una lista de reserva provisional.

Dos comunidades sin Plan Moves todavía

Había, no obstante, algunas comunidades autónomas que todavía no habían abierto la convocatoria para tramitar las ayudas del Plan Moves en su territorio. Según lo publicado en el BOE y en el IDAE, los gobiernos autónomicos debían habilitar las diferentes plataformas para repartir los fondos del Moves, como tarde, el 1 de julio.

En Castilla La Mancha la posibilidad de solicitar las ayudas a la compra de un vehículo electrificado se abrió este mismo miércoles, 27 de agosto. Solo un día antes llegó el miso anuncio de la Junta de Extemadura, aunque hay que esperar a la publicación de la convocatoria en el DOE para poder presentar las solicitudes.

Por otro lado, y según refleja la web del IDAE, hay dos comunidades en las que aún no se pueden pedir las ayudas del Plan Moves: Murcia y Navarra.