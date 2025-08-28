Así es la “tormenta perfecta” que podría hacer naufragar a la industria europea del automóvil

El automóvil sigue siendo a día de hoy uno de los pilares económicos de Europa, pero el panorama se complica cada vez más: la producción baja, la cuota de los eléctricos retrocede por primera vez y la red de carga pública no crece al ritmo que debería. Estas son algunas de las conclusiones del ACEA Pocket Guide 2025/2026, la radiografía anual de la patronal europea de fabricantes, que analiza anualmente un sector que mueve millones de empleos y exportaciones, pero que empieza a mostrar síntomas de agotamiento y debilidad frente a los competidores externos.

Las exportaciones automovilísticas siguen otorgando fuerza a la indústria europea / Edgar Vivó

El informe de la European Automobile Manufacturers Association (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) advierte de manera clara que, si Europa no acelera con una estrategia industrial coordinada, la brecha con China y Estados Unidos puede abrirse más rápido de lo esperado. Pero en la actualidad parece que las demandas de las marcas y de las instituciones tienen objeticos distintos. Los fabricantes reclaman reglas más estables, incentivos claros y una política común que sostenga la transición hacia la electrificación sin poner en riesgo la competitividad, como sucede con las actuales sanciones continentales por el medio ambiente. La ACEA describe esta situación como una “tormenta perfecta”: costes energéticos altos, competencia exterior creciente y una regulación cada vez más exigente que pone presión sobre las plantas europeas.

Mucho empleo, pero menos vehículos fabricados

La automoción da trabajo a 13,6 millones de personas en la UE, casi el 7% del empleo total. De ellos, 2,5 millones trabajan directamente en la fabricación de vehículos, lo que supone un 8% del empleo industrial. España, por su parte, es uno de los países con mejor productividad, con más de 16 coches fabricados por empleado al año, un dato que coloca a nuestro país entre los líderes europeos.

Pero esta fortaleza laboral contrasta con la caída de producción. En 2024 se ensamblaron 11,5 millones de turismos, unos 750.000 menos que en 2023. La fabricación de vehículos industriales también retrocedió cerca de un 10%.

Los eléctricos frenan su avance

La electrificación avanza, pero más despacio de lo previsto. Por primera vez, la cuota de los coches eléctricos puros (BEV) se reduce: en 2024 representaron solo el 13,6% de las matriculaciones en la UE. Las furgonetas eléctricas bajaron al 6,1%, los camiones se quedaron en el 2,3% y los autobuses eléctricos alcanzaron un notable 18,5%.

A pesar de que el mercado europeo ofrece casi 290 modelos enchufables, su presencia real en el parque circulante sigue siendo muy baja: solo el 3,9% de los turismos en circulación son eléctricos o híbridos enchufables. Demasiada oferta, para una demanda irrisoria. Eso supone que las grandes inversiones de las marcas en BEV no tienen retorno, lo que puede suponer la bancarrota para muchas de ellas si se mantiene la situación en el tiempo.

Una infraestructura que no acompaña

Pero lo más alarmante es que la red de recarga crece todavía más lenta que la venta de vehículos eléctricos. La falta de puntos de recarga es alarmante. En toda la Unión Europea hay 882.020 cargadores públicos, pero tres países concentran casi el 60%: Francia, Alemania y Países Bajos. En más de la mitad de los Estados miembros hay menos de un punto por cada 1.000 habitantes.

La falta de puestos de recarga es uno de los principales frenos para los compradores, que siguen apostando por coches de combustión / Edgar Vivó

La media europea es de cinco coches eléctricos por cada cargador disponible, lo que deja claro que la red no crece al mismo ritmo que las ventas. Y hay un problema añadido: menos de la mitad de los gobiernos ofrecen ayudas para desplegar infraestructura, un freno evidente para extender la movilidad eléctrica más allá de las grandes ciudades.

Exportaciones fuertes, pero con riesgos

Aun con todo, el sector sigue siendo un motor económico para Europa. En 2024, las exportaciones de automóviles fuera de la UE alcanzaron los 178.200 millones de euros, mientras que las importaciones se quedaron en 84.300 millones. El superávit comercial roza los 94.000 millones, un colchón importante para la balanza europea.

El problema es que China domina las importaciones de coches eléctricos y, a la vez, Estados Unidos y Reino Unido concentran buena parte de las exportaciones de BEV europeos. Esta doble dependencia deja a la industria muy expuesta a cambios arancelarios o tensiones comerciales.

Un parque envejecido y desigual

La focalización de ayudas a la compra de vehículos en los modelos eléctricos, la falta de confianza en estos, y la crisis económica, hace que los usuarios no puedan o quieran renovar su coche. Esto ocasiona que el parque automovilístico de la UE, con 285,6 millones de vehículos, tenga una edad media de nada menos que 12,5 años en turismos, 12,7 en furgonetas y más de 14 en camiones. Y esto tiene un claro perjuicio medioambiental, ya que los coches viejos emiten muchos más gases nocivos que los nuevos, por no hablar de que son muchísimo más inseguros.

El parque automovilístico europeo de turismos tiene una media de 12,5 años / Edgar Vivó

Eso sí, en 2024, los coches nuevos emitieron de media 108 g de CO₂/km, lo que confirma una tendencia descendente, aunque todavía lejos de los objetivos climáticos de la UE. Por el lado de la fabricación, hay avances notables: desde 2005, las fábricas europeas han reducido sus emisiones de CO₂ más de un 50% por vehículo.

Donde la industria sí brilla es en innovación. En 2023, invirtió 84.600 millones de euros en I+D, el 34% de toda la inversión en investigación de la UE. Ningún otro sector europeo se acerca a esa cifra, lo que muestra el esfuerzo por liderar la transición tecnológica.

Un aviso claro a Bruselas

ACEA lanza un mensaje directo: sin una estrategia industrial común, Europa perderá competitividad. La patronal pide coordinar incentivos, agilizar los trámites regulatorios y garantizar que la transición hacia la movilidad eléctrica no erosione la fortaleza productiva europea. Mientras tanto, el automóvil sigue siendo una fuente vital de ingresos para las arcas públicas. En 2024, los ingresos fiscales ligados al automóvil superaron los 414.700 millones de euros, una cifra que refuerza su papel clave en la economía europea.