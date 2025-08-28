Gama Omoda: todos los precios de sus coches en España

La firma de coches Omoda desembarcó oficialmente en España el 22 de febrero de 2024, con un evento en Madrid que marcó la entrada de la marca en el mercado europeo. Esto convirtió a nuestro país, en el primero de Europa en tener esta firma de automóviles disponible. Omoda cuenta con 3 modelos actualmente en España, pero ¿sabes cuánto cuestan?

Omoda lleva 7.344 coches matriculados en el periodo de enero a julio de 2025, un 118% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que vendió 3.369 unidades. En julio, la marca china vendió 1.301 coches, frente a las 1.028 unidades de 2024 (un 26,6% más). El Omoda 5 es el coche de la firma con sede en Wuhu más vendido de España, pero ¿sabes su precio y lo que cuestan los demás modelos de Omoda?

Omoda 5 EV

El Omoda 5 EV / Omoda

En julio de 2025 se vendieron 113 unidades de este modelo de la marca china. El Omoda 5 EV es un SUV eléctrico con etiqueta 0, que tiene una potencia máxima de 204 CV y par máximo de 340 Nm. Este coche acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y tiene una autonomía eléctrica de 563 kilómetros en ciclo urbano. Su batería carga del 30 al 80% en 28 minutos en modo de carga DC 80 kW.

El Omoda 5 EV tiene unas llantas de 18 pulgadas con acabado metalizado y baja resistencia al viento. Además, el coche de la marca china cuenta en su interior con una doble pantalla integral curva HD sin bordes de 24,6 pulgadas con conexión inalámbrica CarPlay y Android Auto y los asientos traseros y el volante de cuero son calefactables. El Omoda 5 EV también tiene sistemas ADAS, como el detector de punto ciego o la frenada de emergencia autónoma, entre ellos, y su precio es desde 22.990 euros, beneficiándote del descuento por el Plan Moves III de 7.000 euros.

Omoda 9

El Omoda 9 / Omoda

En el periodo de enero a julio de 2025, se vendieron 842 unidades de este modelo de la marca china. El Omoda 9 es un SUV eléctrico enchufable con etiqueta 0, que tiene una potencia combinada de 535 CV y 4 motores. Este coche acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, y tiene una autonomía eléctrica de hasta 145 kilómetros, y una total de 1.100 kilómetros. Su batería carga del 30 al 80% en 25 minutos.

El Omoda 9 tiene unas llantas de 20 pulgadas y un maletero con capacidad de 471 litros. El coche de la marca china cuenta con 19 ADAS, tres motores, transmisión DHT y tracción AWD con 6 modos de conducción. En el interior, te encuentras una doble pantalla curva de 12,3 pulgadas y un sonido envolvente con el Sistema Sony de 14 altavoces. Puedes abrir el Omoda 9 con una tarjeta inteligente por la tecnología NFC. Este modelo de la marca china cuesta desde 39.900 euros beneficiándote del descuento por el Plan Moves III de 7.000 euros.

Omoda 5

El Omoda 5 / Omoda

Con 6.094 unidades vendidas desde enero hasta julio de 2025, el Omoda 5 es el coche más vendido de la marca china en nuestro país. Este vehículo es un SUV de gasolina con etiqueta C, que tiene un motor de 145 CV de potencia y par 275 Nm. El Omoda 5 tiene un consumo de 7 litros por cada 100 kilómetros.

Este coche de 5 plazas cuenta con llantas de 18 pulgadas con baja resistencia al viento, 4 sensores delanteros de aparcamiento y el logo de Omoda en los faros traseros. En su interior, te encuentras una doble pantalla HD integrada, con panel de instrumentos digital LCD de 10,25 pulgadas, y otra con sistema multimedia con pantalla táctil. El modelo de la marca china tiene un cargador inalámbrico Wireless para teléfonos móviles y una cámara de visión trasera 360º HD con visión panorámica. El Omoda 5 cuenta con los sistemas ADAS y cuesta desde los 22.900 euros.