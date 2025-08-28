La industria europea de la motocicleta se enfrenta a un nuevo desafío comercial tras la firma del acuerdo marco entre la Unión Europea y Estados Unidos, sellado el pasado 21 de agosto. Un acuerdo que, lejos de ser una solución, ha encendido las alarmas en ambos lados del Atlántico por sus efectos potencialmente devastadores en uno de los sectores más dinámicos y globalizados del mercado industrial europeo. Y es que EE. UU. impone aranceles del 50% al acero de motos europeas inquietando de sobre manera al sector de las dos ruedas por su desequilibrio y amenazas para la competitividad.

La Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas (ACEM) y ANESDOR, su representante en España, han levantado la voz ante lo que consideran un pacto desequilibrado. "Este Acuerdo Marco, tal y como está redactado, representa una respuesta profundamente inadecuada a los retos a los que se enfrenta la industria europea", denuncia sin ambages Antonio Perlot, secretario general de ACEM.

EE.UU. amenaza la industria europea de motocicletas / Archivo

Y es que las cifras hablan por sí solas: a partir de ahora, las motocicletas europeas exportadas a Estados Unidos deberán enfrentarse a un arancel general del 15%. Pero el golpe más duro lo representa el nuevo gravamen del 50% sobre el contenido de acero, un componente clave en la fabricación de cualquier vehículo de dos ruedas. Este escenario pone en peligro no solo la competitividad de las marcas europeas sino también los puestos de trabajo que estas sostienen a ambos lados del océano.

“El mercado norteamericano es importante para nuestras especialidades, como motocicletas off road o eléctricas”, explica José María Riaño, secretario general de ANESDOR. “España cuenta con diferentes fabricantes que también se ven afectados por esta situación. Es necesario que se revise este acuerdo cuanto antes y se ajuste de una manera más certera a las características de la industria de la motocicleta”, reclama Riaño, en una declaración que podría tener eco en muchos despachos de Bruselas.

A pesar de que el acuerdo contempla futuras conversaciones sobre los aranceles relacionados con el acero, el aluminio y sus productos derivados, el sector urge a la Comisión Europea a concretar fechas y compromisos reales. La incertidumbre prolongada no es una opción. “No podemos aceptar una situación en la que las empresas europeas sigan estando en una grave desventaja competitiva debido a unas negociaciones incompletas”, subraya Perlot, en una defensa clara de la necesidad de una solución negociada.

Y es que no hablamos solo de cifras. El tejido industrial de la moto en Europa es un motor económico de primer orden, con redes de distribución, posventa y mantenimiento que sostienen miles de empleos locales.

Pero ahora, este nuevo escenario fiscal amenaza con romper ese delicado equilibrio. Los aranceles del 50% al acero no solo incrementarán los costes de producción, sino que restarán competitividad a las motos europeas frente a sus rivales de EE. UU. y Asia. Y lo que es peor, podrían provocar una desinversión progresiva en los mercados internacionales.

Desde ACEM se insiste en que no se trata de una oposición a la cooperación transatlántica, sino de la necesidad urgente de que esta se base en la reciprocidad y en condiciones justas. La actual situación, con la imposición de aranceles punitivos, no solo perjudica a la industria europea, sino que también pone en entredicho décadas de relaciones comerciales fructíferas.

"Pedimos una solución negociada equilibrada para el comercio transatlántico, que restablezca la competencia leal y el acceso mutuo al mercado", concluye Perlot.

Mientras tanto, el sector de la motocicleta permanece a la expectativa, pero también firme en su postura. Porque conducir una moto europea no debería costar el doble al otro lado del océano.