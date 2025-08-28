Cómo comprar un coche de segunda mano sin ser estafado

No es ningún misterio que actualmente en España los vehículos de ocasión o de segunda mano son la mejor opción para los conductores que quieren hacerse con un coche a un precio asequible, ya que los precios de uno nuevo son a menudo demasiado altos, a pesar de las diversas ayudas y descuentos que se ofrecen.

Sin embargo, aunque el precio sea menor, estos coches también pueden tener algunos inconvenientes, por lo que muchas personas tienen dudas a la hora de hacerse con un vehículo de ocasión, pues no quieren, ni mucho menos, ser timados. Si estás buscando un coche de segunda mano, a continuación te contaremos cómo puedes comprar uno sin que te estafen.

El truco del cuentakilómetros

El timo más extendido es el del trucaje o ‘raspado’ del cuentakilómetros. Un coche con muchos kilómetros no suele ser atractivo para un comprador ya que denota su ‘vejez’ y el uso que se le ha dado. Por ello, muchos vendedores suelen reducir el número de kilómetros recorridos por el vehículo para facilitar la venta y subir el valor del coche.

Antiguamente esto se hacía de un modo ‘manual’ por los sistemas de medición empleados, pero en la actualidad se emplean sofisticadas máquinas para poder saltarse todos los sistemas de seguridad y poder trucar los kilómetros en las centralitas y la instrumentación digital del vehículo sin poder ser detectados por las autoridades.

Una manera de no caer en esta estafa es comparar los kilómetros recorridos por el vehículo con el desgaste de sus elementos interiores, pero también existen webs (como la de la propia DGT) en las que introduciendo la matrícula podrás obtener un informe del vehículo y saber cuántos kilómetros reales tiene el coche.

