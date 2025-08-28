Novedad
El nuevo BMW M3 CS Touring ya tiene precio en España y por dos motivos será solo para unos pocos
Este modelo ha sido el coche con carrocería familiar más rápido de Nürburgring, con un tiempo de 7:29,490 minutos.
Andrea Gil
Uno de los modelos más agresivos y potentes de BMW ya está disponible en su última versión en España.
Eso sí, el nuevo BMW M3 CS Touring solo será para unos pocos por dos claros motivos: su precio y su exclusividad.
En el mercado español solo se pondrán a la venta 50 unidades de esta radical berlina familiar que aúna la potencia deportiva y el carácter competitivo de BMW con un interior espacioso que, aunque no lo parece, está preparado para viajar con toda la familia.
Un coche de récord
El nuevo BMW M3 CS Touring se caracteriza por gran rendimiento, tanto en la pista como en la carretera. No en vano es el coche con carrocería familiar más rápido de Nürburgring, con un tiempo de 7:29 minutos.
El corazón de este M3 es un motor de seis cilindros en línea de altas revoluciones con tecnología M TwinTurbo. Entrega 550 CV y 650 Nm y desarrolla el par máximo entre 2.750 y 5.950 rpm, alcanzando su potencia máxima a 6.250 rpm.
El BMW M3 CS Touring puede pasar de cero a 100 kilómetros por hora en unos impresionantes 3,5 segundos. El 0 a 200 km/h lo hace en 11,7 segundos. La velocidad máxima del modelo de edición especial, que viene de serie con el paquete de conducción M, está limitada electrónicamente a 300 km/h.
Casi 200.000 euros
¿Cuánto va a costar este BMW en España? El precio empieza en la friolera de 196.150 euros. El precio tan elevado no solo justifica su rendimiento y su mecánica, sino también su exclusividad con tan pocos ejemplares a la venta en España. No obstante, el equipamiento de serie cuenta con capó de fibra de carbono, silenciador posterior de titanio, llantas de aleación de peso reducido...
Para aquellos que se queden con los ganas de tener el BMW M3 CS Touring, solo un escalón por debajo está a la venta con el mismo motor el M3 Competition Touring, que pierde 21 caballos de potencia, pero cuyo precio empieza en los 133.200 euros, 63.000 euros más barato.
