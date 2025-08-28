Coches
Las 10 berlinas y compactos híbridos enchufables con más autonomía del mercado
Aunque muchos conductores asocian los SUV con una mayor capacidad de carga, las berlinas y compactos ofrecen un almacenamiento similar
Fernando Álvarez
Las berlinas no han dicho su última palabra. En una era en la que los SUV dominan las ventas, esta silueta clásica del automóvil -sinónimo de elegancia, confort y practicidad- sigue modernizándose gracias a la tecnología híbrida enchufable (PHEV), para mostrarse como una de las mejores alternativas a los SUV.
Los híbridos enchufables están ganando terreno a pasos agigantados: en lo que va de año, las ventas de PHEV han crecido un 71 % en España. En junio, se ha experimentado un incremento en las matriculaciones de un 162,2 % respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 14.282 unidades y una cuota de mercado del 10,14 %.
Estas cifras indican un gran aumento por la tendencia PHEV. En el acumulado del año, ya se han vendido 58.689 vehículos PHEV en España, representando un crecimiento del 87,3 % y sitúa su cuota de mercado en un sólido 8,13 %.
Las berlinas también tienen sus ventajas
Aunque muchos conductores se inclinan por los SUV pensando en una mayor capacidad de carga, lo cierto es que las berlinas y compactos PHEV también ofrecen maleteros muy competitivos, junto con claras ventajas en dinamismo, eficiencia y confort de conducción. Por ejemplo, el Škoda Superb iV —una berlina del segmento D— ofrece hasta 486 litros de maletero, una cifra similar a la de muchos SUV híbridos enchufables.
Gracias a una batería recargable mediante enchufe (de ahí el término "plug-in"), estos vehículos pueden recorrer decenas de kilómetros en modo 100% eléctrico, reduciendo las emisiones y el consumo de combustible en trayectos urbanos o interurbanos.
La nueva generación de berlinas y compactos PHEV
La autonomía eléctrica declarada se basa en el ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), que permite realizar comparaciones bajo criterios normalizados. En los casos en que existen distintas versiones mecánicas de un mismo modelo, se ha considerado la versión con mayor autonomía homologada.
Desde el punto de vista económico, los PHEV también ofrecen ventajas claras: recorrer un kilómetro en modo eléctrico puede costar tan solo 0,064 €, frente a los 0,12-0,15 € por kilómetro que suele implicar el uso de un motor de combustión tradicional. Si analizamos en términos de Coste Total de Propiedad (TCO), los híbridos enchufables salen especialmente beneficiados por su eficiencia energética, menor consumo de combustible y ventajas fiscales asociadas a la movilidad sostenible como optar a los 7.000€ del Plan Moves III.
El mercado actual de berlinas y compactos híbridos enchufables es más amplio y competitivo que nunca. Según el ranking de autonomía eléctrica WLTP, estos son algunos de los modelos más destacados:
- Volkswagen Golf eHybrid 1.5 TSI: 143 kilómetros de autonomía eléctrica.
- Škoda Superb iV: 134 kilómetros de autonomía eléctrica.
- Volkswagen Passat eHybrid: 133 kilómetros de autonomía eléctrica.
- Cupra León e-HYBRID: 133 kilómetros de autonomía eléctrica.
- Seat León e-HYBRID: 133 kilómetros de autonomía eléctrica.
- Volkswagen Golf GTE: 132 kilómetros de autonomía eléctrica.
- Audi A3 Sportback 40 TFSIe: 131 kilómetros de autonomía eléctrica.
- Audi A3 Sportback 45 TFSIe: 127 kilómetros de autonomía eléctrica.
- Mercedes-Benz Clase C 300 de: 117 kilómetros de autonomía eléctrica.
- Mercedes-Benz Clase C 300 e: 116 kilómetros de autonomía eléctrica.
