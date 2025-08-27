Se acaba el verano y toca volver a pagar la zona azul: ¿cuándo vuelve a la normalidad?

Apurando ya la última semana de agosto, toca empezar a pensar en septiembre y su temida 'vuelta al cole'. Esta no afecta solo a aquellos en edad escolar, ya que también se extiende a costumbres tan cotidianas como aparcar.

Y es que durante el mes de agosto los conductores han podido disfrutar de mínimas ventajas como una mayor facilidad para encontrar aparcamiento y unas tarifas de las zonas de estacionamiento regulado más laxas.

Vuelta a la normalidad

Aunque las zonas SER varían según colores y, por supuesto, según ciudades ya que son de gestión municipal, lo habitual es que el horario durante el que se paga la zona azul se reduzca en verano. Tiende a ser gratuito a partir de las 15.00 de la tarde y los sábados suelen quedar exentos de pasar por el parquímetro en algunas zonas, al igual que los domingos el resto del año.

¿Cuándo se vuelve a pagar la zona azul? El próximo 1 de septiembre, que además es lunes, las tarifas y horarios de los estacionamientos regulados volverán a la normalidad.

Por ejemplo, en Zaragoza y en Madrid, durante el mes de agosto las tardes en la zona SER han quedado exentas de pago a partir de las 15:00. Desde el inicio de septiembre, las tarifas volverán a la normalidad y se pagará la zona azul por las tardes. Los conductores deberán comprobar los horarios, que pueden varias entre las 19:00 y las 20.00.

Lo mismo ha sucedido en Sevilla, donde entre el 1 de julio y el 31 de agosto no se ha pagado la zona azul a partir de las 14:00 de la tarde. El 1 de septiembre, el horario por las tardes se reestablece.

No es lo mismo zona azul que zona verde

Y por el contrario, en ciudades como Barcelona hace años que el mes de agosto no supone ningún cambio para el pago de las zonas azules, que además mantienen un horario continuado desde la mañana a la tarde. Los domingos y festivos sí que es gratis aparcar en zona azul en Barcelona, a no ser que el conductor busque estacionar cerca de la playa.

Cabe destacar que esta 'vuelta a la normalidad' hace referencia a las zonas azules, es decir, aquellas en las que todos los conductores pueden aparcar previo pago de la tarifa correspondiente. En algunas ciudades puede haber limitaciones de horario para favorecer la rotación, de entre dos y cuatro horas. Hay que distinguirlas de las zonas verdes, donde los residentes tienen preferencia para estacionar, y las zonas rojas de alta rotación, donde todos los vehículos deben cumplir con unas determinadas normas para evitar sanciones de aparcamiento.