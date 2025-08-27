Volkswagen renueva uno de sus superventas: el T-Roc llega con más tecnología y se despide del diésel

El Volkswagen T-Roc es uno de los superventas de la marca alemana, pero bien es cierto que se estaba quedando atrás en lo que se refiere a tecnología e infoentretenimiento.

Para seguir siendo competitivo en un mercado con alta oferta y demanda, Volkswagen ha apenas presentado la segunda generación de uno de sus coches más vendidos.

Las claves de este nuevo Volkswagen T-Roc son el diseño, la comodidad y el espacio y, precisamente, la tecnología.

Un habitáculo más acogedor y tecnológico

El habitáculo ha mejorado notablemente gracias al uso y combinación de nuevos materiales y diseño del espacio. El salpicadero va revestido en un nuevo tejido, y la iluminación ambiental crea un ambiente más acogedor.

Nuevo Volkswagen T Roc. / Volkswagen

La pantalla de infoentretenimiento puede llegar en el nuevo T-Roc a las 13 pulgadas y por primera vez suma un head-up display sobre el parabrisas.

Aprovechando la tecnología presente en otro modelos de más categoría como el Tiguan, el T-Roc hereda en su segunda generación el último sistema Travel Assist de Volkswagen, capaz de realizar cambios de carril automáticos y anticiparse a límites de velocidad. También incorpora el nuevo Park Assist Pro, que memoriza maniobras de aparcamiento y permite controlar el coche desde el móvil.

También es más grande

Un mayor espacio es otra de las claves de la nueva generación del Volkswagen T-Roc, que crece 12 centímetros en comparación con la anterior. Mantiene un diseño compacto con caída coupé en la parte trasera, pero sus proporciones dan mayor sensación de robustez.

Gracias a esos 12 centímetros, el nuevo T-Roc promete más espacio interior, especialmente en las plazas traseras. Por supuesto, el maletero también es uno de los beneficiados, con 475 litros de capacidad, 30 litros más que en el modelo anterior. Además, se podrá equipar un asiento ergoActive con 14 posiciones eléctricas y función de masaje (a partir de la versión Style).

Nuevo Volkswagen T Roc. / Volkswagen

Nuevo Volkswagen T Roc. / Volkswagen

De serie, incluye faros LED y en las versiones superiores se ofrecen los faros matriciales IQ.LIGHT LED, conectados con una tira de luz al logotipo delantero iluminado. En la parte trasera, según el acabado, también puede incorporar una franja LED continua con el emblema de Volkswagen en rojo.

Solo con motores híbridos de gasolina

Volkswagen deja atrás los motores diésel en el nuevo T-Roc. Todos los modelos estarán electrificados, siendo bien híbridos, bien híbridos ligeros de 48 V. Para todos los motores la transmisión será automática, con cambio DSG de 7 marchas.

En el lanzamiento se ofrecen dos versiones mild hybrid con motor 1.5 eTSI, uno de 116 CV y otro de 150 CV. Más adelante llegarán las opciones híbridas con la opción de tracción total, así como una opción MHEV con motor 2.0 TSI.

Nuevo Volkswagen T Roc. / Volkswagen

Al mismo tiempo, Volkswagen ha simplificado la gama del T-Roc con esta nueva generación. Habrá cuatro niveles de acabados: T-Roc, Life, Style y el deportivo R-Line. La marca también ha eliminado la mitad de los paquetes opcionales, facilitando así la configuración del coche.

El nuevo T-Roc estará disponible en seis colores, incluyendo el nuevo Amarillo Canary, Rojo Flamed o Azul Celestial. También se puede elegir el techo en color negro y añadir enganche de remolque preparado para transportar bicicletas eléctricas.

Precio del nuevo Volkswagen T-Roc

Nuevo Volkswagen T Roc. / Volkswagen

El nuevo Volkswagen T-Roc llegará al mercado en noviembre, aunque ya está disponible en preventa de este mismo 27 de agosto en Alemania.

Los precios empiezan en los 30.845 euros para la versión 1.5 eTSI de 116 CV.