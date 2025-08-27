¿Qué cambia en los renovados Peugeot 308 y 308 SW?

Peugeot actualiza dos de sus modelos más representativos, el 308 y el 308 SW, con una renovación profunda que mejora el diseño, amplía la gama de motorizaciones electrificadas y refuerza su apuesta por la tecnología sin perder de vista lo que siempre ha sido una seña de identidad de la marca: el placer al volante.

Peugeot 308 y 308 SW / Peugeot

El cambio más evidente está en el frontal, donde destaca el nuevo emblema iluminado, una primicia en la marca. Acompañado por una parrilla integrada en el color de la carrocería y una nueva firma luminosa de tres garras LED, este diseño refuerza la presencia de los modelos en carretera. Las tomas de aire en los extremos del parachoques, además de estilizar, mejoran la eficiencia aerodinámica.

El conjunto no solo busca impacto visual: está pensado para optimizar el consumo y maximizar la autonomía en versiones híbridas enchufables y eléctricas. El acabado GT, como es habitual, añade un punto más de agresividad visual con iluminación frontal de serie.

Nuevo Peugeot 308 / Peugeot

Interior con más tecnología y confort

El habitáculo también se ha renovado a fondo. El diseño del salpicadero mantiene el estilo limpio y horizontal con el i-Cockpit, pero ahora incorpora nuevos gráficos para el cuadro digital, iluminación ambiental personalizable y cinco i-Toggles táctiles bajo la pantalla central de 10 pulgadas, que se pueden configurar con accesos directos a funciones recurrentes.

El confort mejora con materiales de mayor calidad —Alcantara, aluminio auténtico y tejidos específicos en los asientos— y con equipamiento como los asientos AGR (opcional en Allure y GT) o las funciones de masaje y calefacción en GT Exclusive. El sistema de climatización puede preacondicionarse desde la app MyPeugeot.

Interior del nuevo Peugeot 308 / Peugeot

Toda la gama incorpora conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de cuatro puertos USB-C. Según el acabado, se ofrece el sistema i-Connect o el más completo i-Connect Advanced con navegación TomTom, ChatGPT integrado y servicios remotos desde la app. El E-308 suma el Planificador de Viaje para trayectos optimizados con carga, posibilidad de limitar la carga al 80% para cuidar la batería y acceso a más de 10.000 estaciones con Plug & Charge en Europa.

Versatilidad para el día a día con el 308 SW

El familiar 308 SW sigue siendo un ejemplo de equilibrio entre diseño y funcionalidad. Mantiene su imagen refinada y añade soluciones prácticas como los asientos traseros plegables en tres partes (40/20/40), un maletero con doble fondo (en híbridos) y apertura eléctrica. Pero lo que da sentido a este modelo es su capacidad de carga. Mientras que el Peugeot 308 ofrece un maletero de 412 litros en configuración estándar, que pueden ampliarse hasta 1.323 litros si se abaten los asientos traseros, el 308 SW eleva la apuesta con una capacidad mínima de 598 litros, muy por encima de la media del segmento, y puede alcanzar los 1.487 litros con los respaldos plegados. Esta diferencia de volumen —más de 180 litros adicionales en uso diario— convierte al familiar en una opción claramente más familiar y polivalente.

Maletero del Peugeot 308 SW / Peugeot

Gama mecánica: desde el diésel al 100% eléctrico

La nueva gama del 308 y 308 SW ofrece opciones para todos los perfiles de usuario. Cuatro tipos de propulsión (eléctrico, híbrido enchufable, híbrido convencional y diésel) con potencias que van desde los 130 hasta los 195 CV.

El más destacado es el modelo 100% eléctrico E-308, ahora con una batería de 55,4 kWh útiles que permite alcanzar hasta 450 km de autonomía WLTP, 34 km más que la versión anterior. El motor eléctrico desarrolla 156 CV y 270 Nm, y se combina con tres niveles de frenada regenerativa activables desde levas tras el volante. Admite carga rápida (del 20% al 80% en 32 minutos) y funciones como Plug & Charge o V2L para alimentar dispositivos externos.

Peugeot E-308 SW / Peugeot

En la gama híbrida enchufable, el motor de 195 CV combina un 1.6 turbo de gasolina con un motor eléctrico de 125 CV y ofrece hasta 85 km de autonomía eléctrica. El tiempo de carga más rápido es de 2 horas y 5 minutos con cargador de 7,4 kW.

La opción híbrida de 145 CV, con cambio automático de seis marchas e-DCS6, permite circular hasta un 50% del tiempo en modo eléctrico en ciudad y mantiene un consumo muy ajustado (4,7 a 5 l/100 km WLTP).

Para los que buscan un motor térmico eficiente, sigue disponible el conocido 1.5 BlueHDi de 130 CV, ideal para quienes hacen muchos kilómetros con una inigualable eficiencia.

Estarán a la venta en otoño de 2025, aunque por ahora Peugeot no ha revelado los precios.