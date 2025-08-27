Omoda & Jaecoo continúa su expansión por Europa y comienza su andadura en Portugal junto con el Grupo JAP, uno de los distribuidores automovilísticos más consolidados del país. Con más de 120 años de historia, JAP representa a más de 50 marcas internacionales y alcanzó una cuota de mercado del 7,1 % en 2024. Su reconocida trayectoria, su experimentado equipo y su sólida capacidad operativa convierten a JAP en el socio ideal.

Dan Jian, Director de Omoda & Jaecoo en Portugal, dirigirá un equipo que abarcará las áreas de Marca, Marketing, Producto y Posventa, trabajando en colaboración directa con el equipo especializado de JAP. Las operaciones en Portugal dependerán de la filial española. Portugal y España compartirán almacenes de repuestos e infraestructura logística, y se establecerá un almacén de repuestos adicional en Portugal para garantizar la máxima calidad de servicio a los clientes y concesionarios.

Omoda & Jaecoo entra en el mercado portugués de la mano del grupo JAP / Omoda & Jaecoo

Rápido crecimiento

El firme compromiso de Omoda & Jaecoo con la estructura creada en Portugal garantizará un rápido progreso y unos resultados excepcionales:

En 2025 abrirán sus puertas más de 5 concesionarios para el lanzamiento, hasta alcanzar un total de más de 20 en los primeros 15 meses. Esto garantizará una cobertura nacional y proporcionará a los clientes un acceso cercano a los servicios de venta y posventa. El primero en abrir será el concesionario insignia de Lisboa, que se inaugurará en los próximos dos meses.

Inicialmente, se lanzarán dos modelos y tres versiones, que formarán una gama multienergética con sistemas de propulsión EV, PHEV y HEV. En los primeros 12 meses, la gama se ampliará a seis modelos y nueve versiones.

El objetivo es alcanzar un volumen de ventas representativo para el mercado portugués en los próximos 12 meses, pasando de cero a una senda de crecimiento sostenible.

Dos marcas preparadas para el éxito

El mercado automovilístico portugués está muy electrificado, con una fuerte demanda de SUV compactos y medianos y un sector de leasing muy dinámico. Estas condiciones encajan perfectamente con el posicionamiento de Omoda & Jaecoo en torno a la juventud, la electrificación y el rendimiento.

Omoda destaca por su diseño vanguardista, su conectividad avanzada y sus diversas opciones de motorización (EV, PHEV, HEV). Estas cualidades tienen un gran atractivo entre los consumidores portugueses más jóvenes, expertos en tecnología y conscientes de la sostenibilidad. Además, las flexibles estrategias de marketing de Omoda y sus sólidas asociaciones locales adaptarán la experiencia de la marca a las preferencias portuguesas.

Jaecoo ofrece SUV robustos y versátiles que combinan la movilidad urbana con la capacidad todoterreno y sus diversas opciones de motorización (EV, PHEV, HEV), en perfecta sintonía con la preferencia de los consumidores portugueses por los SUV multifuncionales. Sus vehículos equilibran la durabilidad, la eficiencia y el rendimiento de conducción premium. La filosofía de Jaecoo, orientada al estilo de vida, da prioridad a la exploración y la libertad, conectando con la pasión de los consumidores portugueses por una vida de calidad.

El acuerdo se firmó en una ceremonia a la que asistieron, entre otros, Charlie Zhang, Vicepresidente de Chery International; Andrew Li, CEO de Omoda & Jaecoo España; Dan Jian, Director de Omoda & Jaecoo Portugal. En representación del Grupo JAP estuvieron Carlos Pinto, presidente y director general del Grupo JAP; Jan Oehmicke, miembro del consejo de administración; y Nuno Serra, director de Importaciones y responsable de Omoda & Jaecoo en Portugal.

Charlie Zhang declaró: “Hoy hemos dado un paso muy importante para crear bases sólidas para nuestro negocio en Portugal, después de haber hecho un buen trabajo en España. Creemos que JAP es el socio perfecto para cumplir nuestra gran ambición de convertirnos muy pronto en un actor relevante en el mercado portugués”.

Según Jan Oehmicke, “nos honra haber sido elegidos como distribuidores de Omoda & Jaecoo en Portugal. El Grupo JAP comparte la misma ambición y visión audaz sobre el éxito futuro de estos productos tan atractivos en nuestro mercado. Por lo tanto, estamos seguros de que ganaremos rápidamente la confianza de los consumidores portugueses en estrecha colaboración con nuestros socios comerciales”.