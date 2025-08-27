DGT
Esta es la nueva señal de la DGT que te salvará de una multa en determinadas vías
El catálogo de las señales de tráfico se ha modernizado y han aparecido nuevas como esta, que te pueden salvar de algunas infracciones en la carretera
Rubén Burillo
La Dirección General de Tráfico confirmó que, desde el pasado mes de julio, está en vigor un nuevo catálogo de señales. El Gobierno aprobó esta actualización para adaptar el listado a los nuevos cambios tecnológicos, sociales y de movilidad. Algunas señales se renuevan, y otras aparecen como la siguiente.
Este cambio solo será obligatorio para los nuevos proyectos de señalización, y se deben retirar en el plazo de un año las señales suprimidas. Tienes que estar muy atento a algunas de las nuevas señales de la DGT, en especial a esta azul con dos dibujos, uno de una bicicleta y el otro de un peatón. ¿Sabes qué significa esta señal?
Vía destinada para la circulación de ciclos y peatones
Esta es la señal S-41, que aparece nueva en el Reglamento General de Circulación español. Según la normativa, esta señal de tráfico “indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y peatones con espacio diferenciado entre ambos. El diseño de la señal podrá adaptarse a la situación real de los espacios en cada vía”.
Estas señales de tránsito cuadradas con el fondo azul, indican la acción o comportamiento especifico que los usuarios de la vía deben seguir. En el caso de la S-41 es que solo en esa vía pueden circular ciclos y peatones.
Multas por incumplir la S-41
Como hemos dicho, en las vías en las que aparece la señal S-41 solo podrán circular ciclos y peatones. Si conduces con un coche o una moto por este tipo de vías, te multarán con 200 euros, ya que se considera una infracción grave.
Además según la DGT y en carreteras o vías concretas, como la de Palencia a Villalobón, los ciclistas deben usar obligatoria el carril bici en lugar de la calzada, porque si no serán sancionados con hasta 200 euros. También te multarán con esta cantidad de dinero si ocupas la calzada cuando se puede usar el arcén yendo en bicicleta.
