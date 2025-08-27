Novedades en Waze: ahora ya puedes saber qué tipo de radar hay en la carretera

Los navegadores cumplen una función muy necesaria, que va más allá de simplemente decirte cómo llegar a un punto desde donde estás. De hecho, la función más interesante de estas aplicaciones es la posibilidad de mirar rutas sin peajes y de cómo está el tráfico en las diferentes vías.

¿Google Maps o Waze?

A día de hoy sigue existiendo el eterno debate de cuál de las dos aplicaciones es mejor: Google Maps o Waze. Entre ambas existen diferencias destacables, las cuales te contamos a continuación.

Pese a que ambas aplicaciones pertenecen al gigante Google, la realidad es que las dos tienen unas diferencias bastante marcadas. Para empezar, Waze es un tipo de navegador más orientado a lo social. Es decir, una de las cosas que más llama la atención de los usuarios es la posibilidad de marcar qué cosas están sucediendo en la carretera.

La información en tiempo real es el buque insignia de Waze, ya que te notifica de radares, obras, accidentes y demás sucesos, comunicados por el resto de los usuarios que usan la aplicación. Tiene otro tipo de alertas como avisos de gasolineras y su interfaz algo infantil está pensada para que te centres en lo estrictamente necesario.

Un usuario de Waze planificando su vuelta a casa / El Periódico

Sin embargo, las alertas pueden jugarte mala pasada, porque si en una vía han sucedido muchas cosas tendrás el navegador lleno de estas señales. Tampoco se debe olvidar que Waze utiliza una actualización constante en tiempo real, lo cual puede generar un buen gasto de la batería.

En cuanto a Google Maps, la principal diferencia respecto a Waze es la interfaz. Si hemos mencionado que la de este último es más simple e infantil, la de Google Maps da un salto en este aspecto, siendo más formal y minimalista. Sin embargo, a Maps le lleva más tiempo actualizar la información del tráfico que a Waze, lo cual puede ser muy frustrante en ciertas situaciones. Además, tampoco dispone de ese carácter de red social, por lo que muchas veces no avisará de cosas importantes como obras o radares.

Novedades en Waze

Como es lógico, estas aplicaciones se van actualizando cada poco tiempo para tener toda la información necesaria para los usuarios. De hecho, Waze ha incluido una serie de novedades que podrían interesarte para volver de tus vacaciones este verano: