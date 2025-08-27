Land Rover saca a la venta el Defender de Winston Churchill

En un momento en el que los coches clásicos están más de moda que nunca, Land Rover Classic lanza una edición limitada cargada de historia. Se trata del Defender V8 Churchill Edition, una versión muy especial del todoterreno británico más icónico, e inspirada en uno de los más legendarios del Reino Unido. Se fabrica artesanalmente por encargo y está limitada a tan solo diez unidades en todo el mundo.

Se ha tratado de reproducir fielmente el coche personal de Winston Churchill, un Land Rover Series I de 1954 que el propio político británico recibió como regalo en su 80 cumpleaños. Un modelo histórico, con matrícula ‘UKE 80’, que ha servido de guía para recrear hasta el más mínimo detalle estético de esta edición exclusiva.

Winston Churchill junto a su Defender / Land Rover

La carrocería está pintada en tono Bronze Green, el mismo color que vestía el Land Rover original de Churchill. Las llantas de acero de 16 pulgadas, el paragolpes galvanizado y la clásica parrilla metálica completan una estética retro que no renuncia al músculo del presente.

Uno de los guiños más personales está en el contorno negro mate de los faros, que recuerda el lugar donde Churchill tenía la matrícula delantera. Además, se han colocado distintivos ‘UKE 80’ en los pasos de rueda delanteros y unas insignias exclusivas en la parte trasera. Los perfiles galvanizados sin pintar refuerzan esa estética robusta y genuina que tanto caracteriza a los Defender de antaño.

En el habitáculo se ha apostado por una combinación de materiales nobles. Los asientos y algunos detalles están tapizados en piel Bridge of Weir similar a la anilina en color Bottle Green, mientras que el resto del interior luce cuero Windsor en tono Ebony. Todo rematado con una esfera de reloj azul con una línea roja, homenaje al champán favorito de Churchill, el Pol Roger.

Land Rover Classic Defender V8 Churchill Edition / Land Rover

Más allá de los guiños históricos, el Defender V8 Churchill Edition incorpora las comodidades necesarias para un uso moderno. Incluye el sistema de infoentretenimiento Land Rover Classic, que mantiene una estética clásica, pero ofrece navegación, conectividad Bluetooth y radio digital integrada.

Un V8 de 405 CV

Donde el Churchill Edition deja claro que es algo más que un ejercicio de estilo es en su mecánica. Todos los modelos están equipados con un potente motor V8 atmosférico de 5,0 litros que entrega 405 CV y 515 Nm de par, asociado a una transmisión automática ZF de ocho velocidades y a un sistema de tracción total con reductora y diferenciales reforzados.

Para redondear el conjunto, el equipo de Land Rover Classic Works ha renovado por completo el chasis y la suspensión. Se han instalado muelles Eibach, amortiguadores telescópicos, barras estabilizadoras mejoradas y una dirección de recirculación de bolas optimizada. También se han actualizado los frenos, ahora con pinzas Alcon de cuatro pistones y discos de 335 mm delante y 300 mm detrás.

Land Rover Classic Defender V8 Churchill Edition / Land Rover

Gracias a esta configuración, las prestaciones son sorprendentes para un modelo con estética clásica: acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos en la versión corta (90) y alcanza los 106 km/h de velocidad máxima.

Tres carrocerías para elegir y fabricación por encargo

El Churchill Edition estará disponible con carrocerías Station Wagon 90 o 110, y también en una versión Soft Top con capota de lona hecha a medida. Esta última recuerda a los últimos Defender ‘clásicos’ fabricados en Solihull en 2016, con laterales enrollables y anclajes reforzados para mantener la lona firme incluso a altas velocidades.

Cada unidad parte de un Defender fabricado entre 2012 y 2016, que se desmonta y reconstruye a mano por los especialistas de Land Rover Classic en Coventry. El proceso incluye cientos de horas de restauración y personalización, asegurando que cada ejemplar sea único y mantenga la esencia del Defender original, pero con fiabilidad y confort actualizados.

Esta no es la primera vez que Land Rover Classic lanza ediciones especiales del Defender con este nivel de detalle: antes llegaron las versiones Islay, Trophy o Trophy II, pero el Churchill Edition va un paso más allá por el simbolismo del personaje que lo inspira.

La producción está limitada a solo diez unidades en todo el mundo, así que, quien quiera uno, tendrá que darse prisa y preparar la chequera, porque aunque todavía no se ha desvelado su precio, será tan 'exclusivo' como el propio modelo.