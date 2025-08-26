El nuevo coche eléctrico en batir el récord de velocidad es chino y tiene más de 3.000 CV

Con una velocidad máxima de 472,41 km/h alcanzada en el circuito de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania, un superdeportivo eléctrico chino ha conseguido batir el récord mundial de velocidad para un coche eléctrico.

El modelo en cuestión es el Yangwang U9, el deporitvo de la marca de alta gama de BYD. Eso sí, con los apellidos Track Edition. Con esta velocidad máxima, destrona al Rimac Nevera R, que en el mismo circuito alcanzó los 431 km/h.

Más de 3.000 CV

El U9 Track Edition está basado en la plataforma e4 y la arquitectura DiSus-X, dos sistemas desarrollados por Yangwang que ya se utilizan en el modelo U9, actualmente a la venta en China.

La versión Track Edition, no obstante, es ligeramente diferente. Incorpora la primera plataforma de 1.200 V producida en serie, junto a un sistema térmico avanzado que mantiene el rendimiento incluso en condiciones extremas.

Yangwang U9 / Yangwang

Este superdeportivo monta cuatro motores eléctricos, cada uno capaz de girar a 30.000 rpm, con una potencia individual de 755 CV, alcanzando una potencia total combinada de más de 3.000 CV. Gracias a esto, logra una relación peso/potencia impresionante de 0,82 kg/CV, poniéndose al nivel de los mejores hypercars del mundo.

Diseño y tecnología para circuito

También es diferente de la versión comercial en cuanto a diseño. El U9 Track Edition mantiene las líneas del U9 convencional, pero incorpora mejoras como un splitter frontal de fibra de carbono optimizado.

Así mismo, cuenta con vectorización de par independiente, capaz de ajustar el par en cada rueda más de 100 veces por segundo. Esto se traduce en un control total del vehículo, sin deslizamientos ni pérdidas de tracción, incluso en maniobras extremas. Goza también de la suspensión inteligente DiSus-X, exclusiva de Yangwang, que permite que cada rueda se adapte en tiempo real a la carretera, mejorando la adherencia, reduciendo el balanceo y aumentando el confort del conductor.

Yangwang U9 / Yangwang

En conjunto, estas tecnologías ofrecen una experiencia de conducción que combina rendimiento, seguridad y precisión como nunca antes en un coche eléctrico.

El encargado de pilotar el Yangwang U9 Track Edition fue el alemán Marc Basseng. "Pensé que ya había llegado a mi límite, pero este coche y su tecnología lo han superado todo", confesó al acabar de rodar a más de 400 kilómetros por hora.