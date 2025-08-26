Volkswagen celebra 20 años del California Beach y lanza un modelo especial California Energy

Volkswagen Commercial Vehicles está celebrando el 20º aniversario del California Beach. Este modelo, descrito como la "navaja suiza" de la gama VW Bus, es un cruce entre el Multivan y el California e ideal tanto para la vida personal como profesional. La primera generación, lanzada en 2005 como Multivan Beach, se comercializa como California Beach desde 2007. Su tercera generación ya está en el mercado.

Para conmemorar el aniversario, VWCV presentará una nueva versión especial del superventas en la feria Caravan Salon de Düsseldorf, que se celebrará del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2025. Se trata del modelo especial Beach Camper Energy, que incluye de serie características como calefacción auxiliar, un toldo, llantas de aleación de 17 pulgadas y, lo más destacable de todo, un ahorro de hasta 4.600 euros. Las preventas de este modelo comenzarán durante la feria.

El primer Multivan Beach / Volkswagen

2005 - El Beach basado en el T5

El primer Multivan Beach debutó en el verano de 2005 con un aspecto distintivo. Su carrocería de pintura "Offroad Grey Metallic" con colores "Sundown Orange" destacaba y evocaba un viaje a la playa. Su interior combinaba las características de un vehículo de uso diario adaptable y una furgoneta camper, lo que lo convertía en un modelo con "potencial de culto".

El interior del Beach destacaba por su diseño inteligente y modular. Un sistema de raíles en el suelo permitía la instalación de un banco trasero con una cocina integrada, el cual podía convertirse en una cama de 2 metros de largo para dos personas. El vehículo también incluía sillas de camping plegables que se guardaban en el portón trasero.

2007 - El Beach se convierte en California Beach

En 2007, el Multivan Beach fue renombrado como California Beach, y se le añadió la opción de un techo elevable con una cama de 1,2 × 2 metros. Este techo ofrecía la posibilidad de dormir a dos personas adicionales y permitía estar de pie en la zona de estar cuando estaba levantado.

2009 - Actualización importante y modelo especial “Globetrotter”

A partir de 2009, el techo elevable se convirtió en equipamiento de serie en el California Beach debido a su gran popularidad. El techo, de aluminio, se abría y cerraba manualmente de serie, pero podía operarse con un sistema electro-hidráulico opcional.

Desde 2009 el techo elevable se convirtió en equipamiento de serie / Volkswagen

2019 - El Beach se hace con una cocina opcional en el T6.1

Con el lanzamiento del T6.1 en 2019, el California Beach se ofreció en dos versiones:

Beach Camper, registrado como furgoneta camper, y Beach Tour, registrado como coche de pasajeros. El Beach Camper incluía una cocina compacta que se extraía del panel lateral izquierdo, con una cocina de gas de un solo quemador y un área de trabajo y almacenamiento. También se añadió un nuevo panel de control con pantalla táctil en la consola del techo que permitía controlar las funciones de camping.

La cocina extraíble del Beach Camper / Volkswagen

2024 - El Beach más moderno de la historia

En 2024, el California fue completamente rediseñado y ahora se basa en la versión larga del Multivan de séptima generación. Los modelos California, incluidos el Beach, Beach Tour y Beach Camper, ahora son más espaciosos, inteligentes y versátiles. Por primera vez, todos los vehículos California vienen con dos puertas correderas de serie.

California Beach : Modelo de entrada. Ofrece seis asientos y dos camas en el techo elevable.

: Modelo de entrada. Ofrece en el techo elevable. California Beach Tour : Versión con cinco asientos que incluye asientos delanteros giratorios, sillas de camping , una mesa y un colchón adicional para dos personas.

: Versión con que incluye asientos delanteros giratorios, , una mesa y un para dos personas. California Beach Camper: Con cinco plazas, cuenta con una mini-cocina extraíble y una conexión de 230 voltios para la toma de corriente.

La edición especial Energy / Volkswagen

2025 - El nuevo modelo especial

La edición especial Energy se basa en el California Beach Camper e incluye un paquete de equipamiento aún más extenso, con un ahorro de hasta 4.600 euros. El equipamiento ampliado incluye un toldo, calefacción auxiliar con control remoto, sistema de aire acondicionado de 3 zonas, sistema de oscurecimiento con persianas, asistencia de viaje (Travel Assist) y el paquete de estacionamiento básico. También cuenta con un paquete de iluminación, asientos delanteros con calefacción, volante de cuero multifunción con calefacción y llantas de aleación de 17 pulgadas.