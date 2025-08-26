Vehículos
Este es el vehículo parecido a una nave espacial con el que Domino’s Pizza repartía en los 80
La cadena de comida adquirió 10 unidades del Tritan A2 y hoy son piezas de coleccionista alcanzando los 45.000 dólares
Rubén Burillo
Por la década de los 80, Domino’s Pizza buscó vehículos para repartir su comida y se fijó en los Tritan A2. Estos monoplazas de tres ruedas, parecían naves espaciales con el monocasco de fibra de vidrio pintando de blanco, rojo y azul, con alerón trasero y faros delanteros cubiertos. 40 años después, el número 7 de los 10 fabricados de este modelo se ha vendido el pasado lunes 18 de agosto por 45.000 dólares (38.612,69 euros).
La historia del Tritan A2: El vehículo que repartía pizzas
El ingeniero Douglas J. Amick comenzó a desarrollar vehículos aerodinámicos de tres ruedas en la década de los 60. En 1984, fundó Tritan Ventures y lanzó el Tritan A2. Domino's Pizza adquirió 10 unidades y las equipó con calentadores de pizza en el asiento trasero, antes de probarlas en mercados selectos como vehículos de reparto de pizzas. El programa se canceló a mediados de la década de los 80 y Tritan Ventures cerró en 1988.
El Tritan A2 es parecido a una nave espacial, con un monocasco de fibra de vidrio acabado en blanco con los colores rojo y azul de Domino's Pizza. El diseño incorpora intermitentes montados en el morro, conductos NACA (entrada de aire aerodinámica con una forma de botella o triangular), faros delanteros y traseros cubiertos, una capota corrediza, un alerón trasero "Arco Amick" y una luz de freno central. El A2 tiene una suspensión hidrogas y la rueda delantera de 8 pulgadas y las dos traseras de 13.
La capota corrediza se abre para revelar un asiento individual, procedente de un Renault (en este modelo) y tapizado en tela gris. Los Domino's A2 estaban equipados con calentadores de pizza en lugar de un asiento trasero, pero estos se retiraron antes de que la cadena de comida desmantelara la flota.
El volante, donde en el botón del claxon se puede leer ‘A2’, está forado con cuero y ubicado en un tablero de madera que tiene un velocímetro de 137 km/h (85 millas por hora) e indicadores de nivel de combustible y voltaje. Este vehículo de Domino’s Pizza estaba equipado originalmente con un motor Wankel Savkel SP-440 de un solo rotor y 440 cc, que el vendedor retiró y le instaló un motor bicilíndrico en V Predator de 670 cc.
