El Mercedes Concept AMG GT XX completa la vuelta al mundo en ocho días

Mercedes-Benz desarrolló un nuevo concepto 100% eléctrico basado en el AMG GT. Este modelo es el Mercedes AMG GT XX, que llega desde un programa tecnológico desarrollado por la división deportiva de Mercedes-AMG en Affalterbach (Alemania) y aprovecha todas las sinergias con los expertos de competición en motores de Fórmula 1 con base en Brixworth (Inglaterra). Este hiperdeportivo entrará en producción a mediados de 2026, pero ya rompe récords.

En el circuito de pruebas de Nardó (Italia), el Mercedes AMG GT XX batió un total de 25 récords. El hiperdeportivo eléctrico consiguió recorrer en el trazado, la misma distancia que si hubiera dado la vuelta al mundo (40.075 kilómetros), en exactamente 7 días, 13 horas, 24 minutos y 0,7 segundos, superando su objetivo de 8 días.

Mercedes celebrando los récords conseguidos con el AMG GT XX / Mercedes-Benz

El Mercedes AMG GT XX recorrió 3.177 vueltas al circuito de Nardó, de 12,68 kilómetros, completando de media 5.300 kilómetros al día, para completar la vuelta al mundo. Los pilotos mantuvieron una velocidad constante de 300 km/h, deteniéndose únicamente para recargar a niveles de potencia promedio de unos 850 kW. Esta velocidad ofrecía el equilibrio óptimo para lograr el mejor tiempo total.

El Mercedes de más de 1.000 caballos

Este eléctrico abre una nueva dimensión en la historia de modelos deportivos de calle para la marca alemana. El Mercedes AMG GT XX introduce tres motores de flujo axial y una batería de alto rendimiento con refrigeración directa, que disponen de una potencia máxima de más de 1.000 kW (unos 1.360 CV). Este hiperdeportivo puede llegar a alcanzar velocidades máximas de 360 km/h.

Mercedes AMG GT XX / Mercedes-Benz

La batería de alto rendimiento está inspirada en la Fórmula 1. Se trata de un desarrollo completamente nuevo que procede de AMG ONE, de la F1 y de Mercedes AMG en Affalterbach y High Performance Powertrains (HPP) en Brixworth (Reino Unido). La batería eléctrica de alto rendimiento ofrece una alta potencia de salida y dispone de una rápida absorción de energía y una alta densidad de potencia.

El Mercedes AMG GT XX es un fastback de cuatro puertas con un capó bajo y un parabrisas inclinado. Este hiperdeportivo presenta una llamativa combinación de colores en naranja, y en la parrilla delantera hay diez puntales verticales que dan estilo propio y ganan en deportividad con una forma más ovalada y cóncava, con la estrella de Mercedes en el centro.