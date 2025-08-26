El Leapmotor C10 integra Spotify y TikTok de forma nativa, para usarlos como en tu móvil

Leapmotor tiene claro que la conectividad es una pieza fundamental en la nueva automoción, y da un importante paso al frente en esta materia al incorpora de forma nativa en el C10 dos aplicaciones tan populares como Spotify y TikTok.

Con esta integración, el SUV eléctrico, que ya destacaba por su diseño moderno y su buen equilibrio entre prestaciones y precio, ahora permite acceder directamente, desde la propia pantalla del coche, a contenido musical, podcasts o vídeos sin necesidad de conectar el teléfono ni usar intermediarios. El objetivo es claro: hacer que el sistema del coche funcione como una prolongación natural del móvil. O mejor dicho, que el coche ya no dependa del móvil para ofrecer una experiencia completa a bordo.

Interior del Leapmotor C10 / Leapmotor

Es cierto que algunas marcas ya ofrecían compatibilidad con apps vía Android Auto o Apple CarPlay, pero Leapmotor va un paso más allá. Estas aplicaciones están instaladas directamente en el sistema del vehículo, lo que mejora la fluidez, evita interrupciones y permite un uso más intuitivo. Por supuesto, TikTok solo está disponible con el coche parado. Nadie quiere ver vídeos virales mientras conduce.

Una interfaz fácil de entender

El sistema multimedia del C10 se organiza en torno a una pantalla táctil de 14,6 pulgadas, de alta resolución y buena visibilidad. El diseño recuerda bastante al de una tablet, con menús sencillos, accesos rápidos y una estructura pensada para que cualquier usuario se sienta cómodo en pocos minutos. Leapmotor ha logrado algo que su sistema se maneje con naturalidad desde el primer momento, y eso en un coche chino relativamente nuevo en el mercado europeo, no es algo habitual.

Leapmotor C10 / Leapmotor

Otro de los puntos fuertes del Leapmotor C10 es su equipo de sonido envolvente 7.1, que incluye 12 altavoces y una potencia de salida de 840 vatios. El conjunto ha sido desarrollado internamente por la propia marca, lo cual ya empieza a ser una seña de identidad en Leapmotor: apostar por soluciones propias. El resultado es un sonido limpio, potente y adaptable, con varios modos de escucha —Enjoy, Surround, Theater y Dynamic— que se pueden seleccionar en función del tipo de música o del ambiente que se busque.

Más allá del apartado multimedia, el interior del C10 también transmite esa sensación de coche pensado para disfrutar del día a día. La iluminación ambiental multimodo, por ejemplo, permite jugar con diferentes colores y tonos según el momento. No es una funcionalidad imprescindible, pero sí ayuda a crear un ambiente más acogedor, especialmente en trayectos largos o nocturnos.

Leapmotor C10 / Leapmotor

También hay detalles prácticos, como el parasol eléctrico, que se agradece cuando aprieta el sol. O el diseño del salpicadero, que combina elegancia con funcionalidad, aunque la total ausencia de botones es un punto en contra de este modelo. Desde el navegador hasta la climatización, todo se gestiona desde la pantalla central, lo que no es nada funcional.