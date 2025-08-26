Industria
Kia lo tiene todo preparado para empezar a producir su eléctrico más barato en Europa
El Kia EV2, si se cumplen las promesas, costará menos de 30.000 euros, siendo así más barato que su actual EV3
Andrea Gil
De momento solo se conoce el prototipo del que será el coche eléctrico más barato de Kia, pero ya se sabe cuándo entrará en producción y, por lo tanto, se puede estimar cuándo se conocerá su precio oficial y cuándo empezará a entregarse a los compradores.
El EV2, que se presentó en la edición de este año de los Kia EV Days, fue uno de los protagonistas junto con el sedán EV4.
Un SUV-B barato
Este coche es un SUV del segmento B, quizás un mercado sobrepoblado donde una de las claves para triunfar es la relación entre calidad y precio.
De largo mide unos cuatro metros y es cierto que se espera que sea un SUV tecnológico, en línea con lo que Kia viene ya ofreciendo en su gama.
Datos sobre su autonomía y otras especificaciones técnicas no hay todavía, al menos no de manera oficial. Se espera, no obstante, que las cifras de autonomía superen los 300 kilómetros.
Este nuevo SUV de Kia promete convertirse en un modelo con muchas opciones para triunfar se va a producir en Europa. En concreto, en la planta de Zilina (Eslovaquia).
Fabricado en Europa
En esta planta, inaugurada en 2004, se fabrican el Kia XCeed y el Kia Sportage. De Zilina han salido más de cinco millones de unidades de coches, que se exportan a 83 países y representan aproximadamente el 11% de la producción mundial de vehículos de Kia.
Las últimas informaciones disponibles confirman que Kia ya tiene todo preparado para trasladar el prototipo del EV2 a la realidad, sumándose así la producción de este nuevo eléctrico a la del Kia EV4. Este último es el primer modelo eléctrico de Kia en producirse íntegramente fuera de Corea del Sur.
No obstante, no será hasta febrero del año que viene cuando realmente la línea de montaje del Kia EV2 empiece a funcionar. De esta manera, se puede preveer que sea a partir del primer trimestre de 2026 cuando los primeros EV2 empiecen a llegar a sus propietarios.
Respecto al precio, todavía no hay cifras confirmadas, pero la marca ha mantenido su compromiso de que el EV2 cueste menos de 30.000 euros, convirtiéndose así en el coche eléctrico más barato de Kia.
