Nuevos Audi Q3 y Q3 Sportback: mejor diseño, más tecnología y mayor autonomía eléctrica, desde 46.590 euros

El nuevo Audi Q3 ya tiene fecha de llegada a España: el SUV lo hará en octubre, mientras que la variante con carrocería coupé, el Q3 Sportback, estará disponible desde noviembre. Ambos modelos estrenan diseño, mejoran su equipamiento y apuestan por la electrificación, con versiones microhíbridas con etiqueta ECO (MHEV) y un híbrido enchufable (PHEV) que ofrece hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica según el ciclo WLTP. Además, el salto tecnológico es notable, con un interior totalmente rediseñado que pone el foco en la conectividad y la digitalización.

Audi Q3 2025 / Audi

Diseño exterior más musculoso

Lo más llamativo en el aspecto general del nuevo Audi Q3 es la parrilla frontal, más vertical y elevada. Además, incorporan nuevas firmas lumínicas que le aportan un estilo más moderno. El Q3 Sportback mantiene su apuesta por una imagen más deportiva, con una caída del techo 29 mm más baja en la parte trasera, lo que le confiere ese aire de SUV coupé tan buscado por quienes priorizan el diseño. Aun así, ambos modelos mantienen una buena capacidad de maletero, con 488 litros que pueden ampliarse hasta 1.386 litros en el SUV y 1.289 litros en el Sportback, gracias a una banqueta trasera deslizante y un respaldo reclinable. Entre los elementos prácticos también destaca la incorporación, por primera vez, de un acristalamiento acústico delantero, que mejora el confort de marcha al reducir el ruido exterior.

Zaga del Audi Q3 Sportback 2025 / Audi

Un habitáculo más tecnológico y conectado

En el interior del nuevo Q3 es donde más se nota el cambio generacional. La firma alemana lo denomina “Digital Stage”, y no es para menos: se combinan una instrumentación digital de 11,9 pulgadas con una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas que gestiona todo el sistema multimedia. El coche integra Android Automotive, por lo que permite descargar y usar aplicaciones como YouTube o Spotify directamente en el coche, sin necesidad de vincular el móvil.

Interior del Audi Q3 2025 / Audi

También debuta un nuevo asistente con inteligencia artificial, más natural en sus respuestas y con capacidad para aprender de los hábitos del conductor. El head-up display proyecta información esencial sobre el parabrisas y la nueva columna de dirección incluye solo dos palancas: una para marchas y otra para luces y limpia, liberando así espacio en la consola central. Bajo ella, se ha integrado un cargador inalámbrico de 15 W con tapa y hasta cuatro puertos USB-C repartidos por el habitáculo.

La calidad percibida sigue en línea con lo esperado en Audi, con materiales reciclados en tapicerías y moquetas, y opciones como el sistema de sonido Sonos de 12 altavoces y 420 W o una iluminación ambiental configurable con hasta 30 colores.

Iluminación de última generación

Como viene siendo habitual en cada lanzamiento de Audi, uno de los grandes avances del nuevo Q3 está en su sistema de iluminación. Por primera vez, Audi equipa al modelo con faros Matrix LED basados en micro-LED, con 25.600 emisores por faro que permiten una precisión altísima. Las luces diurnas cuentan con 23 segmentos por lado y se pueden personalizar desde el sistema multimedia.

Audi Q3 Sportback 2025 / Audi

Además de mejorar la visibilidad y evitar deslumbramientos, estos faros se integran con los sistemas de asistencia, proyectando iconos sobre la calzada para alertar, por ejemplo, de placas de hielo o desvíos en zonas de obras. En la zaga, las luces OLED digitales opcionales incluyen una banda LED continua y los aros de Audi iluminados, que también permiten cambiar la firma lumínica desde el menú del coche.

Gama de motores del nuevo Audi Q3

La oferta mecánica del nuevo Audi Q3 se estructura en tres frentes: gasolina, diésel e híbrido enchufable. Las versiones gasolina con sistema microhíbrido (MHEV) ofrecen potencias de 150, 204 y 265 CV, todas con cambio S tronic de 7 velocidades y tracción delantera o quattro según versión. El bloque 1.5 TFSI de acceso incorpora desconexión de cilindros (COD) para mejorar la eficiencia.

En diésel, se mantiene la opción de 150 CV con cambio automático y tracción delantera, pensada para quienes siguen priorizando autonomía y consumos bajos.

Audi Q3 2025 / Audi

Pero la gran novedad es el Q3 e-hybrid, un híbrido enchufable que combina un motor térmico con uno eléctrico de 85 kW y 330 Nm, alimentado por una batería de 25,7 kWh brutos (19,7 kWh útiles). Con esta configuración, homologa hasta 119 km de autonomía eléctrica (SUV) y 118 km en el Sportback, lo que le permite lucir la etiqueta 0 de la DGT. Se puede cargar en corriente continua hasta 50 kW, alcanzando el 80% en menos de media hora. Además, es compatible con el Plan MOVES III y se beneficia del servicio Audi Charging, con acceso a redes en 28 países europeos.

Dinámica mejorada y asistentes más avanzados

El chasis del nuevo Q3 se ha afinado con una nueva suspensión adaptativa de doble válvula (opcional), que mejora tanto el confort como la respuesta dinámica. La dirección progresiva también está disponible como extra. El Audi drive select ahora incluye un modo “balanced”, más equilibrado que el anterior “auto”, y los modelos quattro pueden fijar el perfil “Offroad plus” como modo por defecto.

Maletero del Audi Q3 2025 / Audi

La dotación en asistentes a la conducción es muy amplia: control de crucero, mantenimiento de carril, lector de señales, alerta por fatiga, tráfico cruzado, asistente de giro o evasión, y mucho más. También se ofrece el adaptive cruise assist plus con cambio de carril asistido desde 90 km/h, visualización en cuadro y head-up display. El park assist añade cámaras de alta definición con vistas personalizables y una memoria que guarda hasta 5 maniobras diferentes. Además, el reverse assistant puede repetir automáticamente una trayectoria de hasta 50 metros.

Precios y disponibilidad en España

El nuevo Audi Q3 ya puede reservarse en nuestro país. Las primeras unidades del SUV llegarán en octubre, y las del Sportback en noviembre. Estos son los precios base:

Audi Q3 SUV: desde 46.590 euros (TFSI o TDI de 150 CV), 56.090 euros el e-hybrid.

Audi Q3 Sportback: desde 48.490 euros, 57.990 euros en versión e-hybrid.