Lamborghini Fenomeno, el V12 híbrido más radical de la historia de Sant’Agata

El nuevo Fenomeno no es un coche más en la historia de la Lamborghini, es una ‘bestia’ creada para demostrar hasta dónde puede llegar la casa de Sant’Agata. Solo habrá 29 unidades y nace como homenaje al 20º aniversario del Centro Stile Lamborghini, pero también como declaración de intenciones: este es el superdeportivo más potente, radical y avanzado que ha fabricado jamás la marca italiana.

El Fenomeno es una obra de diseño con unas proporciones extremas de un longtail con inspiración aerodinámica, pero sin perder el ADN visual de Lamborghini. El frontal impone con un capó con grandes tomas de aire que recuerdan al Huracán GT3, mientras que la firma luminosa, en forma de cuernos, rinde homenaje al toro del logotipo. Desde el lateral, la línea fluida que une morro y zaga hace referencia directa al Essenza SCV12, mientras que la trasera rompe esquemas con un diseño continuo entre alerón y pasos de rueda. Todo está construido en fibra de carbono, incluidos elementos aerodinámicos inspirados en la competición, como el difusor, las aletas laterales y las nuevas puertas con función canalizadora del flujo de aire.

Por supuesto, cada detalle en el diseño del Fenomeno tiene una función clara. El sistema S-Duct frontal incrementa la carga aerodinámica delantera, mientras que el aire canalizado por el capó se redirige al techo y alimenta tanto la refrigeración del motor como el alerón trasero activo. Esta pieza, con forma de ‘omega’, se ajusta según la velocidad y garantiza estabilidad total a más de 350 km/h. Además, se ha rediseñado la refrigeración lateral con una solución inspirada en el clásico conducto NACA, que mejora en un 30% la eficiencia térmica respecto a otros modelos V12 de la casa.

Motor V12 atmosférico con tecnología híbrida y 1.080 CV

Si el diseño del Fenomeno ya impresiona, lo mejor llega con un motor V12 atmosférico de 6.5 litros capaz de girar hasta las 9.500 rpm y entregar 835 CV, que lo convierte en el más potente jamás fabricado por Lamborghini. A esto se suman tres motores eléctricos —dos en el eje delantero y uno integrado en la caja de cambios— para alcanzar una potencia total de 1.080 CV y un par combinado de más de 1.000 Nm.

El conjunto permite al Fenomeno hacer el 0 a 100 km/h en solo 2,4 segundos, y el 0 a 200 en apenas 6,7. Todo con una relación peso-potencia récord de 1,64 kg/CV. La batería, ubicada en el túnel central, ofrece tracción total eléctrica, vectorización de par y un modo de conducción 100% eléctrico con cero emisiones. El motor interactúa con una inédita caja de cambios de doble embrague y ocho relaciones, montada transversalmente para dejar espacio a la batería. Las levas permiten reducir varias marchas de golpe en frenadas fuertes, como en un coche de carreras.

Los frenos son otro punto diferencial: discos CCM-R Plus, derivados del prototipo SC63 de Le Mans, con materiales compuestos y tratamiento especial para soportar el uso más extremo sin pérdida de eficacia. El sistema de frenos está compuesto por discos carbocerámicos de 420 mm delante y 410 mm detrás, con un grosor de 40 y 32 mm respectivamente. Estos frenos se enmarcan unas llantas llantas monotuerca de diseño turbina con 21 pulgadas delante y 22 detrás, vestidas por Bridgestone con unos neumáticos exclusivos: los Potenza Sport con tecnología Run Flat, para uso en carretera, y unos semi-slicks homologados pensados para circuito.

La suspensión, ajustable de forma manual, está diseñada para sacar el máximo rendimiento en pista, con amortiguadores de competición y una geometría pensada para aprovechar al máximo cada gramo de adherencia.

Sensor 6D y gestión dinámica predictiva

Por primera vez en un Lamborghini, se incorpora un sensor 6D instalado cerca del centro de gravedad, capaz de medir aceleraciones y velocidades angulares en los tres ejes. Esta tecnología alimenta el sistema IVE (Integrated Vehicle Estimator), que anticipa el comportamiento del coche mediante algoritmos predictivos. Así, el vehículo puede adaptar en tiempo real la respuesta de los frenos, la tracción o la suspensión. Este sistema se combina con el Integrated Brake Controller (IBC) para reducir las distancias de frenado y mantener el control incluso en curvas o al pasar por pianos, como en plena sesión de circuito.

Interior del Lamborghini Fenomeno / Lamborghini

Interior minimalista y envolvente

Dentro del Fenomeno, todo está pensado para conectar al conductor con el coche. La filosofía ‘Feel like a pilot’ cobra más sentido que nunca con un cockpit limpio, sin botones físicos, tres pantallas digitales y una consola central forrada en carbono. Los asientos baquet son específicos para este modelo, al igual que las salidas de aire fabricadas en 3D. La iluminación ambiental refuerza esa sensación de nave espacial futurista. Como es habitual, el programa Ad Personam permite configurar cada unidad a gusto del cliente, con más de 400 colores exteriores y un sinfín de materiales para el habitáculo.