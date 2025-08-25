Hyundai Inster, un eléctrico urbano con 'todo' por menos de 14.000 euros

Entrar al mundo del coche eléctrico por 13.980 euros suena casi a ciencia ficción hoy día. Pero eso es justo lo que plantea Hyundai con el nuevo Inster, un SUV urbano que rompe esquemas por lo que ofrece en relación a su precio: compacto por fuera, amplio por dentro, equipado hasta arriba y con una autonomía superior a la media de su segmento. Y todo ello, sin superar el coste de un utilitario térmico bien equipado.

Lo primero que sorprende al subirse al Hyundai Inster es su amplitud. Con 2,58 metros de batalla, el interior se ha aprovechado al máximo: hay espacio generoso en todas las plazas y una configuración modular que lo hace súper práctico. Los asientos traseros se deslizan hasta 16 cm, se reclinan y, junto al resto, pueden abatirse completamente para ofrecer una superficie plana con más de 1.000 litros de capacidad. Eso permite cargar objetos largos o incluso echar una siesta sin salir del coche. Además, los asientos son anchos y cómodos, con reposacabezas regulables y posición de conducción ajustable.

Mucho equipamiento por poco dinero

Por menos de 14.000 euros (con ayudas), uno podría esperar un equipamiento básico, pero no es este el caso del Inster. Desde el acabado de acceso incorpora un sistema multimedia con pantallas de 10,25 pulgadas, conectividad completa con Apple CarPlay y Android Auto, reconocimiento de voz avanzado, llave digital con el móvil (Digital Key 2 Touch) y actualizaciones remotas (OTA). Incluso suma elementos más propios de modelos premium, como iluminación ambiental y un volante con LEDs interactivos que responden a distintas funciones del coche.

Interior del Hyundai Inster / Hyundai

Otro de los puntos fuertes del Inster es su eficiencia. La versión de 42 kWh promete hasta 355 kilómetros de autonomía combinada, que pueden llegar a 518 km en uso urbano, cifras muy por encima de la media en eléctricos pequeños. Además, admite carga rápida de hasta 120 kW, lo que le permite recuperar del 10% al 80% en apenas 30 minutos, o ganar 100 km de autonomía en solo 12 minutos. Todo esto con una instalación doméstica incluida y sin sobrecostes ocultos.

También incluye elementos técnicos poco habituales en este rango de precios, como calefacción de batería y bomba de calor para mantener la autonomía incluso en invierno. Y para los que cargan fuera de casa, la app y la tarjeta Charge myHyundai dan acceso a más de 500.000 puntos públicos en Europa, con un servicio compensado energéticamente.

Conducción refinada

Pese a su precio ajustado, el Inster no descuida la experiencia al volante. El aislamiento acústico está trabajado con esmero: cristales más gruesos, refuerzos estructurales y un bastidor que filtra muy bien vibraciones. La conducción es suave y cómoda, con sistemas como la frenada regenerativa ajustable o el modo i-Pedal, que permite moverse con un solo pedal. A esto se suma una dirección precisa y una sensación general de coche más grande de lo que aparenta.

Hyundai Inster / Hyundai

En seguridad tampoco se queda atrás. Incluye un paquete de asistentes muy completo que integra desde el frenado automático con detección de peatones y ciclistas hasta el control de crucero adaptativo con función Stop&Go, asistente de mantenimiento de carril, aviso de tráfico cruzado, cámaras de visión lateral, y el sistema Highway Driving Assist 1.5, que gestiona parcialmente la conducción en autovía. También suma alertas como la de ocupantes traseros o la de atención del conductor. Y a la hora de aparcar, las cámaras 360º y los sensores ayudan incluso en los espacios más justos.

Sin letra pequeña

La oferta de lanzamiento es: 13.980 euros, con ayudas del Plan MOVES III y descuentos por achatarramiento y fidelización incluidos. Y lo mejor es que no se trata de un coche barato con lo justo, sino de un modelo bien resuelto, completo y práctico para el día a día, que plantea una alternativa real a quien busca pasarse a la movilidad eléctrica sin arruinarse. En un mercado donde muchos eléctricos urbanos se acercan a los 30.000 euros antes de ayudas, el Hyundai Inster es un de las mejores puertas de acceso a los BEV.