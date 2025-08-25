Coches

Gama Link & Co: todos los precios de sus coches en España

La marca chino-sueca tiene tres modelos en nuestro país y en 2025 están aumentando sus ventas un 17,6%

El Lynk &amp; Co 01

El Lynk & Co 01 / Lynk & Co

Rubén Burillo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La firma de coches Lynk & Co desembarcó en España en 2020 con su modelo 01, un SUV híbrido enchufable. La marca propiedad del consorcio chino Geely (Volvo, Lotus o Smart, entre otras), tiene 3 modelos en nuestro país, pero ¿cuáles son y cuánto cuestan?

Lynk & Co lleva 1.035 coches matriculados en España en el periodo de enero a julio de 2025. Este dato representa un aumento del 17,6% respecto al mismo periodo del año anterior (2024). En julio, la firma chino-sueca vendió 160 coches, según el informe de matriculaciones de Anfac, Faconauto y Ganva.

Lynk & Co 01

El Lynk &amp; Co 01

El Lynk & Co 01 / Lynk & Co

Este SUV con etiqueta 0 emisiones de la DGT, es un híbrido enchufable que tiene un motor de 1.5 litros con 180 CV de potencia y 265 Nm de par máximo. También cuenta con un motor eléctrico que desarrolla 60 kW (82 CV) y 160 Nm de par máximo, alimentado por una batería de iones de litio de 17,6 kWh. El Lynk & Co 01 ofrece una potencia combinada de 261 CV y un par máximo de 425 Nm.

El coche de la marca chino-sueca acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y tiene hasta 75 kilómetros de autonomía eléctrica pura. El consumo de combustible combinado del Lynk & Co 01 por cada 100 kilómetros es 0,9 litros. Cargar completamente el coche (0-100 %) tarda menos de tres horas y, con el motor de gasolina y el frenado regenerativo, podrás llegar más lejos. El Lynk & Co 01 tiene un maletero de 466 litros de capacidad y dos equipamientos: Core, con neumáticos de 19 pulgadas, pantalla de infoentretenimiento de 15,4 pulgadas, faros LED, y el More, que incluye todo lo del Core, y además neumáticos de 20 pulgadas, techo solar panorámico y ventanillas traseras tintadas. El precio del Lynk & Co 01 es desde 40.995 euros, beneficiándote de hasta 5.000 euros por el Plan Moves III.

Lynk & Co 02

El Lynk &amp; Co 02

El Lynk & Co 02 / Lynk & Co

Este SUV híbrido enchufable con etiqueta 0 emisiones de la DGT, tiene un motor de 200 kW (272 CV) y 343 Nm de par máximo. El Lynk & Co 02 tiene una autonomía eléctrica de hasta 445 kilómetros y con la carga rápida, en 30 minutos carga de 10 al 80%.

El Lynk & Co 02 acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y cuenta con las funciones de asistencia a la conducción, una cámara de 360 grados, sistemas de seguridad avanzados y una pantalla central de 15,4 pulgadas. El maletero del coche de la marca chino-sueca tiene una capacidad de 440 litros y su precio es a partir de los 35.495 euros, beneficiándote de hasta 7.000 euros con el Plan Moves III.

Lynk & Co 08

El Lynk &amp; Co 08

El Lynk & Co 08 / Lynk & Co

Este SUV híbrido enchufable con etiqueta 0 emisiones de la DGT, tiene un motor gasolina de 1.5 litros y 138 CV, junto a uno eléctrico de más de 200 CV. Esto supone que el Lynk & Co 08 llegue a casi los 350 CV con ambos motores trabajando. Además su batería tipo NMC (níquel, cobalto y manganeso), ofrece 39,6 kWh, con lo que homologa unos 200 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo mixto. Con esto llega a más de 1.000 kilómetros con la autonomía combinada.

Noticias relacionadas y más

La batería del Lynk & Co 08 se cargará del 10 al 80% en 33 minutos, con la carga rápida. El consumo de combustible combinado ponderado del coche por cada 100 kilómetros es 0,9 litros. Con 540 litros de capacidad en el maletero, el Lynk & Co 08 está equipado con el conjunto ADAS, unos faros Matrix LED, una cámara 360, y una pantalla del conductor de 10,2 pulgadas. Su precio es a partir de los 52.995 euros, beneficiándote de hasta 7.000 euros con el Plan Moves III.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  4. Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
  5. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  6. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  7. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  8. El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado

Gama Link & Co: todos los precios de sus coches en España

Gama Link & Co: todos los precios de sus coches en España

"Es perfecto": así es el suplemento antiinflamatorio más recomendado por los nutricionistas para olvidarse de la hinchazón

"Es perfecto": así es el suplemento antiinflamatorio más recomendado por los nutricionistas para olvidarse de la hinchazón

DIRECTO UCRANIA | Trump admite que Putin no quiere hablar con Zelenski y que el interlocutor para la paz es la OTAN

DIRECTO UCRANIA | Trump admite que Putin no quiere hablar con Zelenski y que el interlocutor para la paz es la OTAN

La historia de amor de Verónica Echegui y Álex García, su pareja durante más de una década

La historia de amor de Verónica Echegui y Álex García, su pareja durante más de una década

Los casos de corrupción acorralan a los hermanos Milei a las puertas de las legislativas de octubre

Los casos de corrupción acorralan a los hermanos Milei a las puertas de las legislativas de octubre

Amnistía Internacional señala al Barça por su contrato con el Congo: "El deporte no puede blanquear violaciones de derechos humanos.”

Amnistía Internacional señala al Barça por su contrato con el Congo: "El deporte no puede blanquear violaciones de derechos humanos.”

Detenidos cuatro ladrones en Barcelona por agredir a un hombre para robarle un reloj de 40.000 euros

Detenidos cuatro ladrones en Barcelona por agredir a un hombre para robarle un reloj de 40.000 euros

Barcelona duplica su aportación económica a la UNRWA para reforzar la ayuda a los palestinos

Barcelona duplica su aportación económica a la UNRWA para reforzar la ayuda a los palestinos