Gama Link & Co: todos los precios de sus coches en España

La firma de coches Lynk & Co desembarcó en España en 2020 con su modelo 01, un SUV híbrido enchufable. La marca propiedad del consorcio chino Geely (Volvo, Lotus o Smart, entre otras), tiene 3 modelos en nuestro país, pero ¿cuáles son y cuánto cuestan?

Lynk & Co lleva 1.035 coches matriculados en España en el periodo de enero a julio de 2025. Este dato representa un aumento del 17,6% respecto al mismo periodo del año anterior (2024). En julio, la firma chino-sueca vendió 160 coches, según el informe de matriculaciones de Anfac, Faconauto y Ganva.

Lynk & Co 01

El Lynk & Co 01 / Lynk & Co

Este SUV con etiqueta 0 emisiones de la DGT, es un híbrido enchufable que tiene un motor de 1.5 litros con 180 CV de potencia y 265 Nm de par máximo. También cuenta con un motor eléctrico que desarrolla 60 kW (82 CV) y 160 Nm de par máximo, alimentado por una batería de iones de litio de 17,6 kWh. El Lynk & Co 01 ofrece una potencia combinada de 261 CV y un par máximo de 425 Nm.

El coche de la marca chino-sueca acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y tiene hasta 75 kilómetros de autonomía eléctrica pura. El consumo de combustible combinado del Lynk & Co 01 por cada 100 kilómetros es 0,9 litros. Cargar completamente el coche (0-100 %) tarda menos de tres horas y, con el motor de gasolina y el frenado regenerativo, podrás llegar más lejos. El Lynk & Co 01 tiene un maletero de 466 litros de capacidad y dos equipamientos: Core, con neumáticos de 19 pulgadas, pantalla de infoentretenimiento de 15,4 pulgadas, faros LED, y el More, que incluye todo lo del Core, y además neumáticos de 20 pulgadas, techo solar panorámico y ventanillas traseras tintadas. El precio del Lynk & Co 01 es desde 40.995 euros, beneficiándote de hasta 5.000 euros por el Plan Moves III.

Lynk & Co 02

El Lynk & Co 02 / Lynk & Co

Este SUV híbrido enchufable con etiqueta 0 emisiones de la DGT, tiene un motor de 200 kW (272 CV) y 343 Nm de par máximo. El Lynk & Co 02 tiene una autonomía eléctrica de hasta 445 kilómetros y con la carga rápida, en 30 minutos carga de 10 al 80%.

El Lynk & Co 02 acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y cuenta con las funciones de asistencia a la conducción, una cámara de 360 grados, sistemas de seguridad avanzados y una pantalla central de 15,4 pulgadas. El maletero del coche de la marca chino-sueca tiene una capacidad de 440 litros y su precio es a partir de los 35.495 euros, beneficiándote de hasta 7.000 euros con el Plan Moves III.

Lynk & Co 08

El Lynk & Co 08 / Lynk & Co

Este SUV híbrido enchufable con etiqueta 0 emisiones de la DGT, tiene un motor gasolina de 1.5 litros y 138 CV, junto a uno eléctrico de más de 200 CV. Esto supone que el Lynk & Co 08 llegue a casi los 350 CV con ambos motores trabajando. Además su batería tipo NMC (níquel, cobalto y manganeso), ofrece 39,6 kWh, con lo que homologa unos 200 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo mixto. Con esto llega a más de 1.000 kilómetros con la autonomía combinada.

La batería del Lynk & Co 08 se cargará del 10 al 80% en 33 minutos, con la carga rápida. El consumo de combustible combinado ponderado del coche por cada 100 kilómetros es 0,9 litros. Con 540 litros de capacidad en el maletero, el Lynk & Co 08 está equipado con el conjunto ADAS, unos faros Matrix LED, una cámara 360, y una pantalla del conductor de 10,2 pulgadas. Su precio es a partir de los 52.995 euros, beneficiándote de hasta 7.000 euros con el Plan Moves III.