La DGT informa: estas son las carreteras cortadas por incendio en el día de hoy

Si vas a desplazarte con tu vehículo, te contamos qué carreteras están cortadas debido a incendios forestales

Fernando Álvarez

Madrid
Por desgracia, durante este verano se han producido muchos incendios en nuestro país, la mayoría de ellos provocados. El fuego se propaga con rapidez debido a las altas temperaturas y la sequedad que hay en el campo, y uno de los niveles más peligrosos de un incendio es si este se produce cerca de una carretera. Por ello, a continuación te damos una serie de consejos sobre cómo debes actuar si te encuentras con un incendio en la carretera mientras estás conduciendo.

El fuego y el humo son dos claves que permiten detectar la presencia de un incendio. Normalmente, ambos se ven a distancia, de modo que si la trayectoria que sigues con el coche te lleva hacia el incendio, lo más aconsejable -y lógico- es que des la vuelta y busques una ruta alternativa. Asimismo, ante la proximidad de fuego, lo más recomendable es:

  • Evitar las zonas de alta montaña, donde el fuego se propaga rápidamente.
  • No circular a favor del viento, puesto que el incendio se extenderá probablemente en esa dirección.
  • Encender los faros y las luces de emergencia - incluso los antiniebla si es necesario- para poder ser visto por otros usuarios.
  • Llamar al 112 para alertar a los servicios de emergencia.
Operativo de la Junta en el incendio de Porto

No atravieses nunca con tu coche una zona con llamas o humo muy denso / Cedida

Causas de los incendios

Más del 80% de los incendios forestales que se originan en España se producen por culpa del ser humano. De ellos, un 30% se debe a descuidos o negligencias, que también se producen al volante. De hecho, los mayores riesgos se originan por arrojar a la vía cigarrillos mal apagados o cristales que provocan el conocido “efecto lupa”.

Por ello, estos malos hábitos se consideran una infracción grave y se sancionan con multas económicas de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.

Carreteras cortadas por incendios

La DGT ha querido informar en sus redes sociales de las carreteras que están cortadas a causa de incendios, por lo que te traemos la lista a continuación para que puedas evitarlas en caso de que vayas a desplazarte hoy:

En León

  • LE-126 La Baña
  • LE-4212 Cariseda
  • LE-4503 Vega de Caballeros
  • LE-4517 Mora de Luna
  • LE-4523 Otero de las Dueñas
  • LE-5228 Bouzas
  • LE-5330, Igüeña
  • LE-7311 Nogar

En Zamora:

  • ZA-103 Vigo de Sanabria

En Cáceres:

  • CC-224 Hervás

Cómo actuar ante un incendio

Si a lo largo de este verano te encuentras con un incendio en la carretera mientras estás conduciendo, lo más recomendable es lo siguiente:

  • Mantén la calma y analiza la situación, no actúes impulsivamente.
  • No atravieses nunca una zona con llamas o humo muy denso.
  • No abandones el vehículo para huir a pie si es posible circular, a menos que lo indiquen los servicios de emergencia.
  • Mantén las ventanillas cerradas del coche y el sistema de ventilación desconectado para que no entre humo.
  • En caso de tener que abandonar el coche, cubre tus vías respiratorias con un pañuelo y escapa en dirección contraria al viento. 

