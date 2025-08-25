La DGT informa: estas son las carreteras cortadas por incendio en el día de hoy

Por desgracia, durante este verano se han producido muchos incendios en nuestro país, la mayoría de ellos provocados. El fuego se propaga con rapidez debido a las altas temperaturas y la sequedad que hay en el campo, y uno de los niveles más peligrosos de un incendio es si este se produce cerca de una carretera. Por ello, a continuación te damos una serie de consejos sobre cómo debes actuar si te encuentras con un incendio en la carretera mientras estás conduciendo.

El fuego y el humo son dos claves que permiten detectar la presencia de un incendio. Normalmente, ambos se ven a distancia, de modo que si la trayectoria que sigues con el coche te lleva hacia el incendio, lo más aconsejable -y lógico- es que des la vuelta y busques una ruta alternativa. Asimismo, ante la proximidad de fuego, lo más recomendable es:

Evitar las zonas de alta montaña , donde el fuego se propaga rápidamente.

, donde el fuego se propaga rápidamente. No circular a favor del viento , puesto que el incendio se extenderá probablemente en esa dirección.

, puesto que el incendio se extenderá probablemente en esa dirección. Encender los faros y las luces de emergencia - incluso los antiniebla si es necesario- para poder ser visto por otros usuarios.

- incluso los antiniebla si es necesario- para poder ser visto por otros usuarios. Llamar al 112 para alertar a los servicios de emergencia.

No atravieses nunca con tu coche una zona con llamas o humo muy denso / Cedida

Causas de los incendios

Más del 80% de los incendios forestales que se originan en España se producen por culpa del ser humano. De ellos, un 30% se debe a descuidos o negligencias, que también se producen al volante. De hecho, los mayores riesgos se originan por arrojar a la vía cigarrillos mal apagados o cristales que provocan el conocido “efecto lupa”.

Por ello, estos malos hábitos se consideran una infracción grave y se sancionan con multas económicas de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.

Carreteras cortadas por incendios

La DGT ha querido informar en sus redes sociales de las carreteras que están cortadas a causa de incendios, por lo que te traemos la lista a continuación para que puedas evitarlas en caso de que vayas a desplazarte hoy:

En León:

LE-126 La Baña

LE-4212 Cariseda

LE-4503 Vega de Caballeros

LE-4517 Mora de Luna

LE-4523 Otero de las Dueñas

LE-5228 Bouzas

LE-5330, Igüeña

LE-7311 Nogar

En Zamora:

ZA-103 Vigo de Sanabria

En Cáceres:

CC-224 Hervás

Cómo actuar ante un incendio

Si a lo largo de este verano te encuentras con un incendio en la carretera mientras estás conduciendo, lo más recomendable es lo siguiente: