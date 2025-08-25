Estas son todas las multas por consumir alcohol o drogas al volante

Seguimos en verano, la época con más desplazamientos del año. Con las buenas temperaturas, apetece salir fuera y tomarse algo. Con el coche, hay que estar muy atento y extremar precauciones. Y por supuesto, si bebes no conduzcas.

En el año 2023, 246 personas fallecieron en accidentes de tráfico donde el alcohol fue un factor recurrente. Esto representa el 26% de los fallecidos. Las bebidas alcohólicas o las drogas harán que tardes más en tomar una decisión, será más fácil que te distraigas o que te quedes dormido al volante, tus movimientos serán más lentos y tomarás decisiones más peligrosas de lo normal. Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a conducir, sólo aumenta las posibilidades de sufrir un grave accidente de tráfico.

Alcohol al volante / Getty Images

¿Cómo son los controles de alcohol y drogas que realiza la DGT?

Se empezaron a hacer controles de alcoholemia en carretera a los conductores en 1981, y los de drogas llegaron en 2010. En los test de alcoholemia se utiliza el alcoholímetro, que es un aparato que detecta la concentración de alcohol en el aire espirado. Para reducir el margen de error, se usan dos tipos, uno más sensible y otro más específico. El agente da el aparato y una boquilla al conductor que ha parado, y sopla en un alcoholímetro. Si el resultado es negativo, el conductor vuelve a la circulación, pero si es positivo pueden realizar una segunda prueba de confirmación. Si es confirmado, el vehículo queda inmovilizado, y el conductor se enfrentará a una multa.

Las pruebas de detección de drogas se realizan a continuación o independientemente de las de alcoholemia. El conductor da una muestra de saliva que se recoge en una cápsula especial. Un dispositivo lo analiza y detecta la presencia de drogas. Si el resultado es positivo, se toma una segunda muestra que va custodiada a un laboratorio. Si se confirma que hay presencia de drogas, se identifican hasta cinco tipos de sustancias (anfetaminas, cocaína, metanfetaminas, cannabis o opiáceos), para establecer la sanción al conductor.

Los controles de la DGT que realiza para el consumo de alcohol o drogas / DGT

Las multas por haber bebido alcohol o consumido drogas

Como hemos dicho, beber alcohol o consumir drogas cuando vas a conducir es muy peligroso porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. La DGT establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre.

Además te pueden poner duras sanciones si te pones al volante bajo los efectos del alcohol y las drogas. Estas son las multas: