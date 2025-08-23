¿Cuál es la multa por circular sin seguro del coche?

Los agentes de tráfico tienen como deber sancionar a los conductores que comentan infracciones, para preservar la seguridad en las carreteras. Existen muchas multas, aunque una de las más comunes es, aunque no lo parezca, la de conducir sin seguro del coche.

Seguro de coche por días

Contratar un seguro de coche por meses, semanas, o incluso por días puede ser beneficioso para ti en determinadas situaciones. El ejemplo más común puede ser si vas a vender tu vehículo y no te interesa renovar la póliza del seguro anual. El seguro temporal del coche es una modalidad que llevan ofreciendo desde hace varios años las aseguradoras, pero ¿sabes qué cubre?

Estos seguros temporales cubren prácticamente lo mismo que un seguro habitual de un año. La única diferencia es lo que dura la cobertura. Debes tener en cuenta que lo habitual de estos seguros por días es que cubran lo más básico, con respecto a la Responsabilidad Civil Obligatoria (cubre los daños personales y materiales que se ocasionan a terceros, entre otras cosas).

Por ello, en algunas ocasiones, contratar un seguro por días puede resultar interesante. Como por ejemplo si vas a usar el coche de forma esporádica. O si intentas vender el vehículo y coincide que hay que pasarle la ITV. También puede ser una modalidad recurrente para personas que utilicen vehículos agrícolas, porque solo se usan en un periodo de tiempo muy concreto.

A la hora de alquilar un coche no está de más escoger un buen seguro / Freepik

Multa por no llevar seguro

Aunque lo más normal es que el importe sea el mínimo, conducir sin seguro es una infracción que puede ir desde los 600 hasta los 3.000 euros.

Además, no solo es que circular sin seguro es sancionable, sino que en otros contextos te puede venir muy mal no tenerlo. Por ejemplo, si no tienes un seguro en vigor y cometes un accidente de tráfico el CCS (Consorcio de Compensación de Seguros) se hará cargo de los daños, pero podrían llegar a reclamar la indemnización.

Por otro lado, si un coche sin seguro se ve involucrado en un accidente de tráfico el propietario del vehículo debe asumir todos los costes, desde los daños al otro vehículo hasta las lesiones. En definitiva, una cuantía que puede ser un verdadero dolor para el bolsillo.