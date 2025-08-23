Videojuegos
La leyenda de Audi en Le Mans se exhibirá en la convención de videojuegos más importante del mundo
El Audi R8 LMP con el número 1, ganador de la legendaria carrera en 2002, estará en el gamescom de Colonia, y se podrá jugar con él en el videojuego Project Motor Racing
Rubén Burillo
Audi Tradition se une a los videojuegos con motivo de la gamescom. La convención de videojuegos más importante del mundo se celebra en Colonia (Alemania) y este año tendrá a un invitado muy especial. El Audi R8 LMP con el número 1, ganador de las legendarias 24 Horas de Le Mans en 2002, se exhibirá en el congreso. El prototipo de carreras de 610 CV se exhibirá en el stand de GIANTS Software (pabellón 6, stand B061) durante la convención, que se celebrará del 20 al 24 de agosto.
Además la editorial GIANTS Software lanzará el 25 de noviembre en el simulador de carreras Project Motor Racing, desarrollado por Straight4 Studios, el mítico coche de Audi. A partir de esa fecha, los jugadores se podrán poner virtualmente al volante del icónico ganador de Le Mans.
Audi en los videojuegos
El responsable de licencias de Audi Tradition, Kai Mensing, lleva más de 25 años supervisando la integración de la firma alemana en los videojuegos: “El automovilismo siempre me ha fascinado. Poder conducir un coche de carreras histórico en un juego es una experiencia increíble. Hace que estos vehículos legendarios parezcan auténticos y vivos”.
El próximo 25 de noviembre de 2025 para PC, PlayStation5 y Xbox Series X/S se estrenará el juego Project Motor Racing, en el que podrás conducir el Audi R8 LMP. Este videojuego será un simulador de carreras, donde también habrá un modo carrera. Esta parte se centra en una experiencia única para un solo jugador que supervive dentro del mundo profesional del automovilismo, y cada decisión puede definir toda una temporada.
El prototipo Audi R8 Le Mans
Audi participó por primera vez en las 24 Horas de Le Mans en 1999, una de las carreras más exigentes y prestigiosas del mundo, miembro de la Triple Corona (GP de Mónaco de Fórmula 1, 500 millas de Indianápolis y 24 Horas de Le Mans). En el año 2000, la firma alemana ganó Le Mans, asegurándose los tres primeros puestos. En 2001 y 2002 repitieron este triunfo, consiguiendo la victoria tres veces seguidas.
Audi ha ganado 13 veces las 24 Horas de Le Mans. La última fue en 2014 con el Audi R18 e-tron quattro, conducido por el suizo Marcel Fässler, el alemán André Lotterer y el francés Benoit Tréluyer. La firma de Ingolstadt (Alemania) es la segunda, solo por detrás de Porsche con 19 victorias, que más veces ha conseguido el triunfo en esta legendaria carrera que se lleva disputando desde el año 1923.
