Esta autopista que corta una montaña por la mitad llama la atención de internet, pero no es la única
Esta carretera que cruza las montañas de Guizhou, en China, es una maravilla de la ingeniería que mejorará la conexión de una zona históricamente aislada
Andrea Gil
China, entre muchas otras cosas, es un país conocido por su ingeniería y su innovación a la hora de desarrollar carreteras.
Actualmente, en el país se está desarrollando otra de estas obras que llaman la atención de internet: el Puente del Gran Cañón de Huajiang.
La autopista que 'corta' la montaña
Ubicado en las remotas y escarpadas montañas de Guizhou, al suroeste de China, esta colosal estructura se convertirá en el puente más alto del mundo una vez finalizado. Es una de las obras de ingeniería más ambiciosas del siglo XXI y, con una altura proyectada de 625 metros desde el tablero hasta el fondo del cañón del río Beipan, conectará dos importantes regiones del territorio guizhouense: el distrito especial de Liuzhi y el condado de Anlong.
Gracias a esta nueva infraestructura, un trayecto que antes tomaba cerca de 70 minutos por carreteras sinuosas y montañosas se reducirá a apenas 1 o 2 minutos, revolucionando la movilidad y la conectividad en esta región históricamente aislada.
El proyecto destaca no solo por su magnitud, sino también por el entorno en el que se construye. El terreno montañoso y la profundidad del cañón han exigido soluciones innovadoras, de ahí que muchos hayan calificado parte de la técnica para trazar esta autopista como 'cortar la montaña'. Y es que se ve cómo el asfalto pasa prácticamente por una de ellas que parece partida en dos, ya que para construir la carretera se han tenido que llevar a cabo perforaciones, viaductos y túneles complejos para salvar la dificultad de este terreno montañoso.
Otras de las técnicas y materiales utilizados para el desarrollo de esta obra, que se prevé que acabe a finales de este 2025, son vigas de acero de alta resistencia, modelado 3D, drones para topografía aérea y sistemas inteligentes de monitoreo estructural.
Una maravilla, pero no la única
El Puente del Gran Cañón de Huajiang no es una excepción en Guizhou, sino parte de una tendencia regional. Esta provincia se ha ganado el apodo de “el museo de los puentes”, ya que alberga casi la mitad de los 100 puentes más altos del planeta. En medio de su difícil geografía, la ingeniería ha encontrado en Guizhou un terreno fértil para experimentar y superar límites.
No obstante, esta técnica de 'cortar' la montaña no solo se ha utilizado en el Puente del Gran Cañón de Huajiang.
En algunas carreteras y zonas de Estados Unidos también se puede ver cómo el asfalto transcurre por una montaña que parece partida en dos en vez de por un túnel, como sucede en Sideling Hill, en los montes Apalaches.
