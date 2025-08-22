Coches

Škoda proporcionará a La Vuelta 2025 la flota más sostenible de su historia

En total, serán 13 Enyaq totalmente eléctricos y 76 vehículos híbridos enchufables con etiqueta 0 emisiones

Škoda proporcionará a La Vuelta 2025 la flota más sostenible de su historia / Škoda

Fernando Álvarez

Madrid
Tras haber sido protagonista en el pasado mes de julio en la edición del Tour de Francia 2025, Škoda sigue apostando por el ciclismo como patrocinador principal de La Vuelta 2025, una edición que promete ser histórica. La gran ronda española arrancará el próximo 23 de agosto desde Turín (Italia) y transcurrirá por cuatro países —Italia, Francia, Andorra y España— para finalizar en Madrid el 14 de septiembre

Será un recorrido épico que incluirá ascensiones míticas como La Farrapona, Larra-Belagua, Pal Arinsal, el Morredero, el Alto del Angliru y la Bola del Mundo, escenario de la posiblemente decisiva penúltima etapa.

El piloto de Moto GP, Maverick Viñales en el Tour de Francia 2025, junto al Škoda Enyaq

El piloto de Moto GP, Maverick Viñales, en el Tour de Francia 2025, junto al Škoda Enyaq / Škoda

La flota de vehículos más sostenible de la historia de La Vuelta

Muchas cosas han cambiado en el ciclismo desde que hace 15 años Škoda se convirtió en el vehículo oficial de La Vuelta y, de la misma manera, la flota de vehículos que la marca checa aporta a la competición ha evolucionado hacia la electrificación con vehículos 100×100 eléctricos e híbridos enchufables. Entre ellos el vehículo del Director de Carrera que en varias etapas será un Škoda Enyaq en alternancia con el híbrido enchufable Superb iV.

En total, será una flota de 89 vehículos, que supone la flota más sostenible que jamás haya tenido La Vuelta y que está formada por:

  • 13 Škoda Enyaq
  • 50 Škoda Superb Combi iV
  • 26 Škoda Superb iV

Esta combinación de modelos híbridos enchufables y eléctricos subraya el compromiso de Škoda con una movilidad más eficiente y respetuosa con el medioambiente que es posible combinar perfectamente con la fiabilidad y el rendimiento que exige una competición de primer nivel.

“Vive tu Escapada”: La campaña de Škoda que acerca La Vuelta a sus fans

Bajo el lema “Vive tu Escapada”, Škoda invita a todos los amantes del ciclismo a vivir La Vuelta de una forma única y más cercana. La marca reta a sus seguidores a visitar la etapa más próxima y participar en un sorteo donde podrán ganar un maillot verde de la regularidad, patrocinado por Škoda o una experiencia VIP para seguir una etapa desde dentro, acompañando al pelotón.

La campaña contará con un spot protagonizado por Alberto Contador, que se emitirá en primicia durante la retransmisión oficial de la carrera.

Para poder participar, los fans podrán acudir a las FanZone en las salidas y metas de cada etapa y poner a prueba sus conocimientos en un concurso interactivo con preguntas sobre ciclismo y Škoda. Los participantes con mejor puntuación serán quienes se lleven los premios en juego cada día.

TEMAS

Škoda proporcionará a La Vuelta 2025 la flota más sostenible de su historia

