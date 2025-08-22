Mucho cuidado: esta es la multa si conduces una bicicleta habiendo bebido alcohol

Como ya habrás oído en más de una ocasión, beber alcohol y conducir son dos acciones que nunca deben ir de la mano, no solo por la multa a la que te enfrentas sino por tu seguridad y la del resto de conductores de la vía.

Sin embargo, muchos ciudadanos piensan que estas multas solo se pueden aplicar a los vehículos motorizados, pero la realidad es que las bicicletas también están incluidas dentro de esta normativa, por lo que deberías tener cuidado si no quieres que te pongan una multa.

El ciclista en la vía pública

Aunque en lo relativo a los ciclistas no existe una legislación concreta, a día de hoy existen algunas directrices para que se adapten de la mejor forma posible a la normativa que establece la DGT para el resto de vehículos. Aún así, poco a poco se seguirán implementando medidas para que los ciclistas circulen de manera segura por la vía pública sin poner en peligro su vida ni la de los demás.

Un ejemplo de ello es la señal damero, que, a pesar de no ser nueva, está empezando a utilizarse cada vez más en ciudades como Barcelona. Esta señal consiste en unos cuadros pintados en el suelo que obligan a los ciclistas a reducir la velocidad ante la presencia de peatones, a los que deben ceder el paso. Y es que aquellos que no la respeten pueden ser sancionados con hasta 200 euros.

Un ciclista circula por el carril bici en Barcelona / Archivo

5 normas de la DGT para los ciclistas

Aunque no exista una normativa concreta para los ciclistas, la DGT insiste en que hay 20 normas que deben respetar, ya que podrían ser multados en caso de no hacerlo. Estas son algunas de las más relevantes:

Pasajeros: Está permitido un pasajero de hasta 7 años (y en asiento adicional homologado). Llevar incorrectamente a un niño: 100 euros. Luces: No llevar luces cuando sea necesario: 200 euros. Pasos de peatones: Cruzar un paso de peatones sin bajar de la bici: 200 euros. Casco en carretera (obligatorio siempre excepto en subidas prolongadas, por razones médicas o con calor extremo) Circular sin casco cuando es obligatorio: 200 euros. Teléfono móvil: Mientras conducimos una bici está totalmente prohibido usar el teléfono móvil. Utilizar el teléfono móvil o auriculares: 200 euros de multa.

Los controles de alcoholemia también pueden hacerse a los ciclistas / Archivo

La multa por beber y conducir

Aunque a muchas personas parezca no importarles el alcohol es una de las sustancias que más peligro supone para los conductores en España y es uno de los principales causantes de los accidentes de tráfico. La DGT es clara respecto al consumo de bebidas alcohólicas: si bebes, no conduzcas. Sin embargo, para aquellos que siguen sin respetar la normativa, la Guardia Civil recuerda que es motivo de multa hacerlo hasta cuando circules en bicicleta.

Si los agentes te paran mientras conduces tu bici para que te sometas a una prueba de alcoholemia y la tasa que presentas es superior a los 0,25 mg/l la multa a la que te enfrentas es de 500 a 1.000 euros, aunque no suponga pérdida de puntos de tu carnet de conducir.