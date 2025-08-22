La Ford SuperVan 4.2 arrebata el récord de Nürburgring al Corvette ZR1X

Ford ha vuelto a ser noticia en el histórico circuito de Nürburgring. La firma estadounidense, con su SuperVan 4.2 totalmente eléctrico de 2.000hp (caballos de fuerza), ha superado su récord en el ‘Infierno Verde’ con una vuelta de 6:48.393. Este tiempo sirve para mejorar el anteriormente hecho por el Corvette ZR1X.

Conducida por Romain Dumas, la Ford SuperVan es la furgoneta más rápida de la historia en Nürburgring. Su récord también sirve para superar en cuatro segundos, el mejor tiempo de la marca estadounidense en el mítico circuito, y batir a superdeportivos como el actual Porsche 911 GT3 RS o el Lamborghini Aventador SVJ.

La historia detrás del récord

La SuperVan es un modelo reciente de Ford, pero para conocer la historia, hay que remontarse a los tiempos del programa Top Gear. Durante su quinta temporada, Sabine Schmitz entrenó a Jeremy Clarkson para correr en Nürburgring, y en la sexta corrió a los mandos de una Ford Transit, logrando un tiempo de 10:08.

Esta prueba sirvió para que personas importantes de Ford, como Michael Norton, director del programa de Fórmula 1 y demostración de la firma estadounidense, se fijaran, y esto dice sobre el logro: “Llevar una Ford Transit al límite en Nürburgring siempre ha sido un sueño para algunos de nosotros. Celebraremos este logro, pero también recordaremos a Sabine Schmitz y su papel en esta increíble historia”.

Ford tiene más retos previstos en Nürburgring en el futuro: "Nunca descansamos. Hay más cosas que estamos preparando, sobre todo con el F-150 Lightning que también estuvo en el Ring el mismo día del récord”, termina el director del programa de F1 y demostración de la marca estadounidense.

Ford SuperVan 4.2: la furgoneta eléctrica más veloz

La marca estadounidense ha lanzado versiones deportivas de la Transit, y en los últimos años han apostado por las mecánicas eléctricas. Ford sacó en el año 2022 la Pro Electric SuperVan, con 2.000 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos. Esta furgoneta fue la predecesora de la Ford SuperVan 4.2.

La Ford SuperVan 4.2 / Ford

El vehículo que ha roto el récord en Nürburgring tiene 1.400 CV y cuenta con mejoras como una reducción de peso y una aerodinámica mejorada. La Ford SuperVan 4.2 se ha colocado en novena posición en la categoría de prototipos que no son legales para circular por carretera abierta. El primero es el Volkswagen ID.R, que en 2019 consiguió establecer un tiempo de 6:05.336, 43.057 segundos más rápido que la Ford SuperVan.