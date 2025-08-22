¿Vas a comprar un coche usado de esta marca? Cuidado, es posible que tenga el cuentakilómetros trucado

En España los coches de segunda mano siguen siendo una de las opciones más populares para los conductores a la hora de elegir un vehículo que comprar, pero también pueden ser una de las más arriesgadas si no se toman las precauciones adecuadas, ya que pueden timarte de muchas formas.

Uno de los fraudes más comunes en los vehículos usados es la manipulación del cuentakilómetros. Según algunos datos, el 8,5% de los vehículos inspeccionados en 2024 presentaban signos de kilometraje trucado, una práctica que altera por completo el valor y la seguridad del coche. Este porcentaje equivale a que uno de cada 12 coches usados en España tiene con el cuentakilómetros trucado.

Uno de cada 12 coches usados en España tiene el cuentakilómetros alterado. / Agencias

¿Cómo evitar las estafas?

Lo más recomendable antes de comprar un vehículo de segunda mano es revisarlo en un taller de confianza, o al menos que algún familiar o amigo que entienda de mecánica le eche un vistazo. Si no podemos hacerlo así, hay varios aspectos en los que conviene fijarse para verificar que el estado del coche es el correcto:

Neumáticos : revisa el desgaste , la profundidad del dibujo y la aparición de grietas, así como la fecha de fabricación.

: revisa el , la y la aparición de grietas, así como la fecha de fabricación. Carrocería : además de las abolladuras , revisa que el coche no haya sido pintado recientemente , ya que podría significar que ha tenido un accidente hace poco.

: además de las , revisa que el coche no haya sido , ya que podría significar que ha tenido un accidente hace poco. Dirección : no debe estar demasiado dura ni producir ruidos al girar el volante.

: no debe estar demasiado dura ni producir al girar el volante. Frenos : el pedal no debe estar demasiado duro ni blando, ni hacer ningún tipo de ruido al pisarlo.

: el no debe estar demasiado duro ni blando, ni hacer ningún tipo de ruido al pisarlo. Luces : deben estar homologadas y funcionar correctamente.

: deben estar y funcionar correctamente. Cristales: no deben existir fisuras o grietas en ninguno de ellos, sobre todo en el delantero, y las ventanillas deben funcionar correctamente a la hora de subir y bajar.

Es importante revisar el desgaste, la profundidad del dibujo y la aparición de grietas en los neumáticos / Agencias

El cuentakilómetros trucado

Un reciente estudio publicado por Carly -app líder en diagnóstico automotor- desveló que muchos de los coches que se ofrecen en el mercado de segunda mano tienen el cuentakilómetros trucado, aparentando tener menos kilómetros de los reales. Estas son las 10 marcas más afectadas, ordenadas por el porcentaje de vehículos con kilómetros alterados según el citado estudio:

Mercedes-Benz - 20,33 % Volkswagen - 16,08 % Seat - 14,24 % Mitsubishi - 12,00 % Peugeot - 11,65 % Audi - 11.42 % Mazda - 11.11 % Honda - 10.81% Citroën - 10.56 % Jeep - 10.34 %

Como se puede ver en la lista, este tipo de fraude no solo afecta a marcas premium, sino también a vehículos de gama media y muy populares en el mercado español. Desde Carly recomiendan a los compradores de coches usados seguir tres pasos clave para evitar cualquier sorpresa desagradable: