Cómo revisar el líquido refrigerante de tu coche antes de hacer un viaje

Con las altas temperaturas del verano, hay una serie de elementos de tu coche cuya revisión no puedes pasar por alto, ya que puede causarte una avería más importante de lo que crees y arruinar tu regreso a casa. El líquido refrigerante de tu coche es una de esas cosas que debes tener en cuenta, y a continuación te enseñaremos cómo revisarlo.

¿Qué es el líquido refrigerante?

El líquido refrigerante es un compuesto químico basado en etilenglicol, el cual tiene la capacidad de regular la temperatura del motor de tu coche. Su función en verano es esencial, ya que con las altas temperaturas y el calor constante es mucho más común que tu vehículo sufra un sobrecalentamiento.

Para ello, en verano este líquido evita que tu motor sufra en exceso, pero eso no es todo, ya que en invierno también actúa en sentido contrario, evitando que algunas piezas se congelen o sufran más por las bajas temperaturas, pudiendo arrancar y utilizar tu coche a pesar del frío.

Revisar el nivel de aceite antes de un viaje también es recomendable / Freepik

Otras cosas a tener en cuenta

Además del líquido refrigerante, existen otros elementos de tu vehículo que son muy importantes y que en esta época del año también sufren más de lo normal. En primer lugar, y aunque resulte un poco obvio, debes pensar en el interior de tu vehículo, que con las altas temperaturas y tantas horas de sol, puede sobrecalentarse y también agrietarse. Para ello, lo más normal es intentar aparcar a la sombra y proteger el salpicadero con un parasol.

Por otra parte, la batería y el nivel de aceite son dos factores importantes a tener en cuenta, ya que el calor puede debilitarlos notablemente, por lo que debes revisar su estado con cierta frecuencia. El estado de los neumáticos también tiene que preocuparte, ya que el sol y la alta temperatura del asfalto pueden provocar que se agrieten o se desinflen.

Cómo revisar el líquido refrigerante

Para revisar el líquido refrigerante de tu coche sólo tendrás que abrir el capó y buscar el depósito de este, que suele ser algo más grande a simple vista que el del líquido del limpiaparabrisas (además de que cuentan con símbolos distintos y son de colores diferentes). El depósito de este líquido tiene dos marcas: mínimo y máximo. Si éste se encuentra entre ambas, todo estará en orden.

Por último, es importante que tengas en cuenta que debes revisarlo cuando tu coche esté frío, sin el motor caliente, ya que sino el nivel de líquido no será el correcto. Antes de cambiarlo debes vaciar por completo los restos del anterior líquido, ya que nunca deben mezclarse dos líquidos refrigerantes distintos, pues podría ser dañino para tu coche.