La evolución de un icono: 50 años de BMW Serie 3

Desde su debut en 1975, el BMW Serie 3 ha sido mucho más que una berlina premium: ha representado durante cinco décadas el equilibrio perfecto entre deportividad, elegancia y tecnología. Con más de 16 millones de unidades vendidas en todo el mundo, es el modelo más exitoso de la marca bávara y uno de los coches más influyentes del siglo pasado y del actual y, este 2025, cumple 50 años de historia.

La primera generación del BMW Serie 3, el E21 (1975-1983), marcó el inicio de una nueva era para la marca. Con un diseño compacto, propulsión trasera y motores de cuatro cilindros, ofrecía una experiencia de conducción deportiva sin perder la practicidad de una berlina. Su éxito fue inmediato, especialmente en mercados como el alemán o el estadounidense, donde se convirtió en símbolo de movilidad aspiracional. En 1977, BMW introdujo el primer seis cilindros en la gama, el 320i, aportando mayor refinamiento y rendimiento.

La llegada del M3

50 años del Serie 3 / BMW

La segunda generación, el E30 (1982-1994), amplió enormemente el alcance del modelo. Fue la primera en ofrecer variantes con tracción total (325iX), carrocería familiar touring y motorizaciones diésel. Pero su legado más importante fue el nacimiento del BMW M3 en 1986: un coupé homologado para competición, con un motor de 2.3 litros y 200 CV, que no solo dominó el DTM, sino que redefinió lo que debía ser una berlina deportiva.

El E36 (1990-2000) trajo una clara evolución en refinamiento, seguridad y confort. Con una plataforma más sofisticada y suspensión multibrazo trasera, mejoró notablemente en comportamiento dinámico y habitabilidad. Se introdujeron por primera vez airbags frontales, control de tracción y una variante compact (hatchback) para ampliar su clientela. La gama de motores también se diversificó, incluyendo potentes versiones de seis cilindros en línea. El M3 de esta generación alcanzó los 321 CV en su versión europea con motor de 3.2 litros.

La cuarta generación, clave

Con el E46 (1998-2006), BMW perfeccionó la fórmula. El diseño se volvió más robusto y atemporal, y se potenció el equilibrio entre deportividad y confort. Fue una generación clave para el éxito global del modelo, con más de 3,2 millones de unidades vendidas. Incorporó por primera vez sistemas como el control dinámico de estabilidad (DSC) y faros de xenón. El M3 E46, con su seis cilindros en línea de 343 CV y su sonido inconfundible, se convirtió en uno de los modelos icónicos de los Serie 3.

50 años del Serie 3 / BMW

En 2005, la quinta generación (E90/E91/E92/E93) apostó por un diseño más agresivo y angular, obra de Chris Bangle, y un enfoque más tecnológico. Llegaron innovaciones como la inyección directa de gasolina, motores turbodiésel más eficientes, caja automática de seis marchas y el sistema EfficientDynamics, que reducía consumos sin afectar al rendimiento. El 335i, con su motor 3.0 biturbo de seis cilindros y 306 CV, marcó un antes y un después en la gama no-M. Por su parte, el M3 E92 sorprendió al montar un V8 atmosférico de 4.0 litros y 420 CV, una rareza en la historia del modelo.

La sexta generación, F30/F31, lanzada en 2012, representó otro salto tecnológico. Por primera vez, se ofreció una caja automática de 8 velocidades en toda la gama y aparecieron versiones híbridas (como el ActiveHybrid 3), así como el Head-Up Display, el sistema de navegación iDrive de nueva generación y una gran cantidad de asistentes a la conducción. En esta etapa también se produjo la escisión comercial con el BMW Serie 4, que pasó a concentrar las carrocerías Coupé, Cabrio y Gran Coupé. Además, debutó el Serie 3 Gran Turismo (GT), una berlina con portón trasero y enfoque familiar.

Séptima generación: subida de nivel

Presentada en 2018 y actualizada en 2022 y 2024, la séptima generación del BMW Serie 3 (G20/G21) ha sabido mantenerse al día sin perder su esencia. A nivel de diseño, destaca por su silueta elegante, faros afilados y una parrilla más prominente que subraya su deportividad. Los cambios más recientes en el frontal, paragolpes y ópticas han dotado al modelo de una presencia más poderosa y contemporánea, tanto en carrocería Sedán como Touring (familiar).

50 años del Serie 3 / BMW

El habitáculo es uno de los grandes protagonistas: el BMW Curved Display, de serie en toda la gama, combina una pantalla de instrumentación de 12,3 pulgadas y otra táctil de 14,9 pulgadas en una única superficie curva orientada al conductor. El sistema operativo BMW iDrive 8.5 permite un control intuitivo por voz, táctil o mediante el mando iDrive, e integra funciones como navegación en la nube (BMW Maps), vista aumentada o el asistente personal “Hey BMW”.

A nivel de seguridad y asistencia a la conducción, incorpora de serie aviso de colisión frontal con frenado automático, asistente de velocidad inteligente y asistente de aparcamiento con cámara trasera. También puede equipar funciones avanzadas como conducción semiautónoma en autopista, control activo de mantenimiento de carril o el útil asistente de marcha atrás, que memoriza los últimos 50 metros recorridos.

BMW Serie 3

Actualmente, el BMW Serie 3 se ofrece en versiones sedán y touring, con una amplia gama de motorizaciones que cubre desde eficientes diésel y gasolina hasta híbridos enchufables de larga autonomía, con tracción trasera o total.

Con una carrocería más rígida, suspensión revisada para mejorar el confort y una distribución de pesos perfecta, el BMW Serie 3 mantiene intacto su carácter dinámico. Ofrece una experiencia de conducción precisa y satisfactoria, ya sea en autovía o en una carretera de curvas.

50 años del Serie 3 / BMW

Motores de gasolina:

BMW 318i: motor 2.0 turbo de 156 CV, ideal para quienes buscan un Serie 3 accesible y eficiente.

BMW 320i: también con motor 2.0 turbo, pero con 184 CV.

BMW 330i: misma base mecánica, pero con 245 CV, ya con un enfoque más deportivo.

BMW M340i xDrive: el tope de gama gasolina, con un 3.0 de seis cilindros en línea, 374 CV, tracción total y microhibridación de 48V.

Motores diésel, que incorporan sistema mild-hybrid de 48V, que mejora la eficiencia y la respuesta en conducción urbana.

BMW 318d: motor 2.0 turbodiésel con 150 CV, suave y eficiente para grandes kilometrajes.

BMW 320d: el más popular de la gama, con 190 CV y opción de tracción xDrive.

BMW 330d xDrive: seis cilindros, 286 CV y un gran equilibrio entre potencia y consumo.

Híbridos enchufables (PHEV): BMW 330e Sedán y Touring: combinan un motor 2.0 turbo de gasolina con un motor eléctrico para ofrecer 292 CV combinados. Gracias a la nueva batería de 19,5 kWh, ofrecen una autonomía eléctrica de hasta 101 km WLTP. Son recargables en 2h15 con cargador trifásico de hasta 11 kW. Estos modelos son ideales para quienes circulan en ciudad a diario y quieren beneficiarse de la etiqueta CERO sin renunciar a viajar sin limitaciones.

Con más de 2,5 millones de unidades vendidas en esta generación hasta mediados de 2025, el Serie 3 sigue siendo un auténtico superventas global.