Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: el modelo de la marca del rayo para el Salón de Múnich

Opel ha desvelado oficialmente su nuevo concept car, el Corsa GSE Vision Gran Turismo, su propuesta para el IAA Mobility 2025 de Múnich. Este prototipo anticipa el futuro de la gama GSE de Opel y, como primera prueba, podrá pilotarse en el Gran Turismo 7, el famoso simulador de carreras.

800 CV eléctricos en un coche pequeño

Su punto de partida es la icónica silueta del Corsa, sobre la que el GSE Vision Gran Turismo construye, según lo denomina la marca, un superdeportivo eléctrico: 588 kW (800 CV) de potencia combinada, 800 Nm de par y tracción total permanente. Está equipado con dos motores eléctricos, uno en cada eje, acelera de 0 a 100 km/h en 2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 320 km/h.

El vehículo también incorpora una función boost que añade 80 CV extra durante cuatro segundos, ideal para adelantamientos. A pesar de contar con una batería de 82 kWh, su peso se mantiene en 1.170 kilos gracias al uso de materiales ligeros.

Diseño agresivo y preciso

El diseño exterior del Corsa GSE Vision Gran Turismo es una evolución radical de la filosofía bold and pure de Opel. Conserva proporciones similares al Corsa convencional, es más bajo, más ancho y más musculoso. Su imagen está definida por el nuevo Opel Vizor de próxima generación, ahora reinterpretado con un Opel Blitz iluminado y la firma luminosa Compass.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo / Opel

En la parte trasera, destaca una luz de freno en forma de brújula con tecnología edge-light que se integra con las lunas traseras y el nomnbre de la marca en grande.

Aerodinámica activa y detalles inspirados en la competición

Opel ha puesto un gran esfuerzo en el apartado aerodinámico: difusores y alerones activos, llantas aerodinámicas y soluciones como cortinas de aire y guardabarros optimizados maximizan el flujo de aire y la estabilidad a altas velocidades. Las llantas delanteras de 21 pulgadas (en negro y amarillo) y las traseras de 22 pulgadas (en blanco y amarillo), montadas sobre neumáticos Goodyear y con suspensión Bilstein, completan el paquete dinámico.

Además, hay guiños al automovilismo clásico de Opel: varios elementos del diseño están inspirados en el Opel Manta 400 de rally, incluyendo las formas triangulares truncadas presentes en el alerón, la jaula antivuelco y las estructuras de las ruedas.

Interior minimalista y orientado a la competición

El habitáculo ofrece una experiencia de conducción detox que ya llegó con el concept Opel Experimental. La información se proyecta sobre un head-up display visible a través de un volante limpio y futurista. El asiento suspendido, tipo bucket, con arnés de seis puntos, junto con la jaula de seguridad, se ha diseñado para refozar la experiencia racing.

El interior también cuenta con tejidos iluminados que actúan como sistemas de alerta visual para puntos ciegos, demostrando un enfoque innovador en seguridad.

De las pistas virtuales al mundo real

El Corsa GSE Vision Gran Turismo no solo representa un ejercicio de diseño y tecnología. También es un vínculo directo entre Opel y la comunidad gamer, ya que estará disponible en Gran Turismo 7. Además, su presentación física en el IAA Mobility de Múnich marcará un hito: es la primera vez que Opel lleva un concept car jugable al mundo real y virtual a la vez.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo / Opel

Con este modelo, Opel celebra los 60 años de su primer concept car, el Experimental GT (1965), reafirmando su compromiso con la innovación, el automovilismo y el futuro eléctrico de las altas prestaciones.