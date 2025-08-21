La moto acelera en España

El sector de las dos ruedas en España atraviesa un momento de madurez expansiva que contrasta con la desaceleración de sus vecinos europeos. En el primer semestre de 2025, el mercado español de motocicletas no solo ha resistido los vientos regulatorios de la Euro 5+, sino que ha conseguido crecer un 8,5% interanual, alcanzando 155.530 matriculaciones, de las cuales 141.249 fueron motocicletas (+10%). Este impulso sitúa al país como la excepción positiva en Europa, donde el mercado se ha contraído un 11,3% en el mismo periodo.

Este dinamismo encuentra sus raíces en diversos factores: la capilaridad del escúter urbano de 125 cc, el creciente atractivo de las trail A2, la entrada decidida de marcas chinas, y el papel protagonista que juegan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades como Madrid y Barcelona, que empujan a los usuarios a renovar sus vehículos por modelos más modernos y eficientes.

Una primera mitad de año al alza

El año 2024 cerró con 247.927 vehículos ligeros (categoría L) matriculados, el mejor dato desde 2008. De ellos, 222.105 fueron motocicletas, con un crecimiento del 11,5% anual. El segmento escúter, con 117.126 unidades, representó el 47,2% del mercado, consolidándose como la locomotora de la demanda.

En los siete primeros meses de 2025, el crecimiento sigue firme. Julio destacó especialmente con un alza del 26% en motocicletas y un notable 31,1% en escúteres, consolidando una tendencia que parece difícil de frenar.

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: “Los datos positivos con los que cierra el sector el mes de julio son un claro reflejo de que la moto y vehículo ligero son una opción de movilidad cada vez más elegida por el ciudadano”. Y el directivo añade que “continuamos en temporada alta de moto, y esto, además de influenciar en las ventas, lleva a que circulen más motos por nuestras carreteras. No hay que perder de vista que se trata de un vehículo vulnerable. Por eso hacemos un llamamiento a todos los motoristas para que extremen la prudencia y practiquen siempre una conducción preventiva”.

Europa tropieza con la Euro 5+

El contraste con Europa es evidente. Mientras el continente sufre un retroceso generalizado, España ha sabido aprovechar la transición regulatoria. Según Riaño, “el cambio de etapa con la Euro 5+ y el final de serie explica el crecimiento de diciembre de 2024. Después, esos modelos salen como kilómetro cero. En países como Alemania, donde el volumen de automatriculaciones fue mucho mayor, las ventas cayeron drásticamente en 2025, algo que no ha sucedido en España”.

La resiliencia española se explica por una menor dependencia de las automatriculaciones y por una demanda más estable y enfocada a modelos urbanos que han sido menos afectados por las nuevas normativas.

Proyección al 2027: crecimiento sostenido

Las previsiones hasta 2027 apuntan a un crecimiento moderado pero constante del mercado español. Las claves para este avance son claras: el liderazgo del escúter urbano de 125 cc, que seguirá siendo el gran catalizador gracias a su accesibilidad con carné B, su bajo coste operativo y su idoneidad para la movilidad urbana restringida.

Además, los segmentos de media cilindrada (250–400 cc) y las trail A2 ganan tracción como vehículos de ocio y movilidad interurbana, especialmente entre los conductores jóvenes. “Venimos con un crecimiento acusado, por encima de las expectativas”, apunta Riaño.

La consolidación de marcas como Zontes, Voge o QJ Motor, que ofrecen productos con una muy buena relación valor-precio, está modificando el equilibrio del mercado. Estas marcas han sabido ganarse al público español con diseños atractivos, tecnología solvente y precios competitivos, desplazando progresivamente a las japonesas y europeas en ciertas franjas.

La electrificación no despega (todavía)

Pese al contexto de transformación ecológica, la electrificación en el mundo de las dos ruedas va a un ritmo más lento de lo previsto. Tras una caída del 35% en las ventas de motos eléctricas en 2024, en 2025 se aprecia un leve repunte, pero la penetración sigue siendo residual. Aun así, la expansión de las ZBE podría actuar como catalizador en los próximos años, especialmente si se ajustan las políticas de incentivos y se resuelve la asignatura pendiente de las etiquetas ambientales de la DGT para motocicletas Euro 5+, que hoy siguen recibiendo una etiqueta C pese a cumplir niveles de emisiones equivalentes a turismos ECO.

El contexto normativo, un frente abierto

España y Europa viven momentos de tensión regulatoria. Desde enero de 2025 está en vigor la Euro 5+, que impone nuevas pruebas de durabilidad y emisiones. La Euro 6 aún está “muy verde”, en palabras de Riaño, pero ya se anticipan desarrollos técnicos importantes en campos como la electrónica, la ciberseguridad (para 2027-2029) y la economía circular.

En el ámbito nacional, uno de los grandes temas es la posible implantación de una prueba teórica para convalidar el permiso B con el A1 (para poder conducir motos de hasta 125cc). “No sería retroactivo”, aclara el portavoz de ANESDOR, y aún está por ver cuando el Gobierno logra sacar adelante este cambio legislativo, que afecta a tres reglamentos y un Real Decreto.

Otras cuestiones en el aire son la regulación del casco jet, ya parcialmente resuelta, y la introducción del carnet B1 para conducir microcoches desde los 16 años.

Marcas, segmentos y preferencias

Los datos de ANESDOR destacan cuatro grandes segmentos como motores del mercado:

Escúter 125 cc: sigue siendo el rey del mercado , ideal para la movilidad urbana.

sigue siendo el , ideal para la movilidad urbana. Escúter A2 (250–400 cc): al alza, para movilidad interurbana con mayor confort.

al alza, para con mayor confort. Trail A2 y >500 cc: segmento aspiracional vinculado al ocio .

segmento aspiracional vinculado al . Naked A2: puerta de entrada para los más jóvenes al universo pasional de la moto.

En el ranking global de marcas del primer semestre de 2025, Honda lidera seguida por Yamaha, Zontes, Voge y BMW, mientras que en el subsegmento de scooter 125, los protagonistas son Yamaha, Honda, SYM, Kymco y Piaggio.

Reducir la siniestralidad

La siniestralidad es otro punto candente como apunta Riaño: “Desde el sector insistimos en la importancia de continuar trabajando conjuntamente industria y administraciones para reducir la siniestralidad de la moto, con medidas eficaces e innovadoras, que profundicen en los problemas reales y actúen sobre el sistema de movilidad en su conjunto, más allá de adoptar solo medidas coercitivas sobre los motoristas, pues en gran medida son víctimas de otros vehículos, de las infraestructuras y otros factores ajenos”.

El mercado de ocasión también pisa fuerte

Un dato que no pasa desapercibido: el mercado de vehículos de ocasión también crece. El interés por motos más asequibles y la necesidad de movilidad inmediata, sumado al alza de precios en vehículos nuevos, está dando alas al mercado de segunda mano.

Tres años por delante: luces y sombras

A pesar del optimismo, el crecimiento no está garantizado. “La tendencia en los próximos años dependerá, como siempre, del crecimiento y la situación económica de España”, advierte José María Riaño. Las proyecciones actuales apuntan a una estabilización del crecimiento en +1% para el cierre de 2025, con tasas moderadas en 2026 y 2027, salvo que un cambio regulatorio brusco (como la convalidación del B con A1) impacte negativamente en el corazón del mercado: el 125.

En resumen, España vive un buen momento motero, liderado por un escúter de 125 que no entiende de crisis, una generación que disfruta del manillar para su ocio y marcas que están sabiendo interpretar lo que pide el usuario urbano de hoy. Mientras Europa se detiene, España… acelera.