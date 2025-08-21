Kia empieza la producción de su primer vehículo eléctrico en Europa con el EV4

Kia ha llevado a cabo una importante modernización de las líneas de producción en su única planta en Europa, situada en Eslovaquia. Esta innovación es para que el Kia EV4 de cinco puertas sea el primer vehículo totalmente eléctrico de la firma de Corea del Sur, que se fabrica en Europa.

La producción del EV4 supone un gran paso adelante en la estrategia de electrificación de Kia para Europa. Además de este modelo, la planta de Eslovaquia, inaugurada en 2004, fabrica el Kia XCeed y el Kia Sportage. Esta fábrica ha producido más de cinco millones de unidades y exporta a 83 países, representando aproximadamente el 11% de la producción mundial de vehículos de la marca.

El Kia EV4 que se va a empezar a fabricar en Europa / Kia

“El inicio de la producción del EV4 es un hito muy importante para nosotros. Demuestra la capacidad técnica y la flexibilidad de nuestras operaciones en Europa», afirmó Marc Hedrich, Presidente y Director General de Kia Europe. El portavoz de Kia Eslovaquia explicó que llevan “mucho tiempo” preparándose “para el lanzamiento de la producción del EV4”, y añade: “Gracias a la combinación de una tecnología de fabricación avanzada y la dedicación de nuestra cualificada plantilla, hemos iniciado con éxito la producción en serie de este modelo”.

Kia EV4: La innovación de la marca coreana

La firma con sede central en Seúl lanzó oficialmente el modelo EV4 el 27 de febrero de 2025, pero saldrá al mercado en Europa durante el último trimestre de este año. El nuevo Kia EV4 ofrece hasta 630 kilómetros de autonomía. Además con la carga rápida puedes recargar del 10 al 80% en unos 30 minutos. Este modelo, gracias a una potencia de 150 kW, acelera de 0 a 100 km/h entre 7,4 y 7,7 segundos.

El Kia EV4 / Kia

El Kia EV4 tendrá dos modelos principales: Berlina (cuatro puertas) y 5-hatchback (cinco puertas), con pequeñas modificaciones. Este coche de la firma de Corea del Sur estará a la venta en España a partir del mes de octubre, y se prevé que su precio ronde los 40.000 euros. Además este Kia incluye los sistemas ADAS, una pantalla panorámica de 30 pulgadas y un asistente de inteligencia artificial basado en ChatGPT.