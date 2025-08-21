Motos
¿Dónde puedes aparcar tu moto? Con esta guía no tendrás dudas
A la hora de aparcar la moto, hay algunos sitios en los que podrían multarte
Fernando Álvarez
Con el buen tiempo, son muchos los españoles que deciden realizar sus trayectos -ya sean largos o cortos- en motocicleta, e incluso hay algunos que se animan a adquirir un vehículo de este tipo debido a las facilidades que ofrece respecto a los coches. De hecho, en el pasado mes de julio el sector de la moto y los vehículos ligeros cerró con un total de 31.261 registros, lo que implica un crecimiento del 22,4% respecto al mismo periodo del año 2024.
Por ello, si estás pensando en hacerte con una motocicleta o ya tienes una y vas a desplazarte con ella lo que queda de verano, a continuación te contaremos dónde puedes aparcarla para que no te multen.
4 consejos para viajar en moto
Si en lo que queda de vacaciones vas a realizar algún viaje en moto, estas recomendaciones podrían ayudarte:
- Limpia y comprueba la batería: La batería es uno de los componentes más sensibles a las altas temperaturas y puede sufrir con el calor del verano, por lo que no está de más revisarla antes de viajar.
- Neumáticos y frenos: El sistema de frenos puede verse afectado por el calor, al igual que el líquido de frenos. Es recomendable revisar el desgaste de las pastillas y el de los neumáticos.
- Sistemas eléctricos y luces: Las altas temperaturas pueden acelerar el deterioro del cableado, provocando fallos intermitentes o averías en luces, intermitentes y freno. Es recomendable hacer una revisión visual del sistema eléctrico para detectar posibles grietas, desgaste o conexiones sueltas.
- Revisión de la carrocería: La pintura, los plásticos y elementos metálicos pueden sufrir decoloración, grietas o pérdida de brillo si no se protegen adecuadamente. Para prevenir estos daños, se recomienda realizar una limpieza profunda con productos específicos para motos.
¿Dónde no puedes aparcar?
Hace poco entraron en vigor nuevas normas de aparcamiento, por lo que te compartimos una breve guía genérica con recomendaciones de buenas prácticas. Ten en cuenta que las restricciones pueden variar según la ciudad.
La mejor opción para aparcar la moto son las plazas de moto habilitadas en la calzada. Siempre que puedas, debes aparcar ahí. Sin embargo, no siempre hay una zona cerca. Por lo general no debes aparcar en estos sitios:
- Obstruyendo el uso de contenedores.
- En aceras de menos de 3 metros.
- En carriles bici.
- A menos de 2 metros de los pasos de peatones.
- En las aceras de acceso a escuelas u hospitales.
