Corvette CX y CX.R Vision Gran Turismo: el futuro está aquí

Chevrolet ha querido ofrecer a los entusiastas de los coches y a los aficionados a las carreras un adelanto del futuro del motor de alto rendimiento. Dos coches conceptuales de Corvette, el Corvette CX y el CX.R Vision Gran Turismo, debutaron esta semana en The Quail, un evento de automovilismo celebrado en California. Aunque no están destinados a la producción, ambos servirán de inspiración para dar forma al lenguaje de diseño de Corvette en los años venideros.

Camino hacia el futuro

Basándose en más de 70 años de innovación en rendimiento, estos conceptos de Corvette rinden homenaje a la herencia del coche deportivo de América y lo impulsan hacia el futuro. Los CX y CX.R Vision Gran Turismo son los últimos de varios conceptos de Corvette que se han presentado este año, como parte de un ejercicio de diseño de GM en el que participaron varios estudios de GM a nivel global. Los conceptos CX fueron diseñados y fabricados en el Chevrolet Performance Studio en Florida.

"Los CX y CX.R Vision Gran Turismo demuestran que nuestros equipos de diseño se alejan de las limitaciones de los vehículos de producción y dan rienda suelta a su creatividad. A través de este ejercicio, hemos añadido a Corvette y hemos definido la dirección de diseño de Corvette de cara al futuro", dijo Phil Zak, director ejecutivo de diseño de Chevrolet.

Corvette CX / Corvette

Corvette CX: hecho para la calle y la pista

Este concepto de Corvette CX busca proporcionar la máxima experiencia de conducción de alto rendimiento, ya sea en carretera abierta o en la pista. El diseño comienza con las características esenciales de Corvette: la nariz que se abalanza hacia adelante, la pronunciada línea horizontal que delinea la carrocería superior e inferior, o las luces traseras dobles; características distintivas de los modelos Corvette pasados y presentes.

Agresivamente futurista, pero sin perder la esencia de Corvette, el CX muestra lo que puede ser un coche deportivo del futuro sin concesiones. Su diseño no denota únicamente que es potente, sino que también es aerodinámico. Cada ángulo ha sido concebido teniendo como objetivo el rendimiento máximo.

Más agarre, más rendimiento

Las innovaciones continúan bajo la carrocería con el sistema de ventilador de vacío (Vacuum Fan System): las entradas de aire generan una gran carga aerodinámica y ajustan el flujo de aire sobre el difusor trasero para refinar el equilibrio aerodinámico en tiempo real. Tanto el difusor delantero como el alerón trasero son activos, ajustándose automáticamente en respuesta a las acciones del conductor para generar el máximo agarre.

El CX es un supercoche eléctrico con tracción total con un sistema de propulsión digno del nombre Corvette. Cuatro motores, uno para cada rueda, generan más de 2.000 caballos de fuerza. La batería de iones de litio de 90 kWh está montada en el chasis para tener un centro de gravedad lo más bajo posible y una distribución de peso ideal entre la parte delantera y trasera.

Corvette CX y CX.R Vision Gran Turismo: el futuro está aquí / Corvette

Interior de combate

Dentro del CX encontramos una cabina tipo avión de combate, que se abre hacia adelante, elevándose automáticamente al acercarse. Los asientos -acabados en textil balístico Inferno Red y con detalles en cuero y fibra de carbono- están reforzados para ayudar a mantener a los ocupantes en su sitio mientras se exprime la potencia al máximo.

Por otro lado, el parabrisas digital transforma el cristal en una pantalla envolvente e inmersiva con datos de rendimiento en tiempo real. Cada control principal está elegantemente integrado en el volante, manteniendo el enfoque del conductor en la carretera.

Corvette CX.R Vision Gran Turismo

Durante más de 25 años, el programa de coches de calle de Corvette ha estado acompañado por un programa de competición: Corvette Racing. Esta estrecha relación entre el coche de calle y el de carreras ha ayudado a fomentar los aprendizajes técnicos que se pueden compartir entre ambos campos.

Fiel al ADN de rendimiento de Chevrolet, el equipo de diseño creó un Corvette CX exclusivamente para la competición: el CX.R Vision Gran Turismo.

Este coche de carreras encarna la historia de Corvette mientras mira hacia el futuro del rendimiento automotriz. Los diseñadores tomaron el atlético exterior del CX y aumentaron la agresividad para el CX.R VGT con características aerodinámicas más prominentes y una altura de conducción más baja para una carga aerodinámica y un agarre mayor en la pista.

Corvette CX.R Vision Gran Turismo / Corvette

En el interior, las superficies y materiales del CX, inspirados en los turismos, han sido reemplazados por elementos funcionales de alto rendimiento. El salpicadero está hecho de fibra de carbono cruda y ligera, y los asientos utilizan inserciones de espuma envueltas en gamuza para un mejor agarre y apoyo donde el conductor lo necesita.

Basándose en la plantilla de propulsión establecida por el concepto Corvette CX, el CX.R VGT combina el rendimiento electrificado con la emoción de un motor V8 de altas revoluciones. El motor V8 de 2.0 litros con doble árbol de levas en cabeza y doble turbo, montado en el medio, produce hasta 900 caballos de fuerza y alcanza las 15.000 rpm.

Este V8 impulsa las ruedas traseras a través de una transmisión de doble embrague de 8 velocidades. También incluye tres motores eléctricos, uno para cada rueda delantera, más un tercero incorporado en la caja de cambios de 8 velocidades, que proporcionan un par instantáneo para una aceleración asombrosa y contribuyen a una potencia total del sistema de 2.000 hp.

Experimenta la visión de futuro de Corvette en Gran Turismo 7

Trabajando con Polyphony Digital Inc., una subsidiaria de Sony Interactive Entertainment, Chevrolet pondrá a disposición de los aficionados tanto el CX como el CX.R VGT, para que los conduzcan virtualmente en Gran Turismo 7 a finales de este mes, dando así la oportunidad de experimentar de primera mano el futuro del diseño de Corvette.