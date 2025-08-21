Carnet de conducir en el móvil: ¿Se puede prescindir del formato físico?

En una era gobernada por el internet y los teléfonos móviles, cada vez se van logrando nuevos avances. La Dirección General de Tráfico sacó a la luz hace unos años su aplicación ‘miDGT’ en la cual podemos llevar muchos de nuestros datos como conductores.

Por ello, son muchas las personas que no saben si con tener esta aplicación instalada en el teléfono es suficiente a la hora de mostrar nuestras credenciales o si es necesario tener el carnet físico. A continuación te daremos la respuesta.

Conducir con el carnet caducado es considerado un delito contra la Seguridad Vial / Archivo

Documentos obligatorios

Aunque es una manera muy cómoda y legal de llevar nuestros documentos, no siempre puedes apostarlo todo a las aplicaciones móviles. De hecho, desde la propia DGT se sigue recomendando llevar el carnet de conducir físico por si acaso. En España estos son algunos de los documentos que debes llevar obligatoriamente en el coche:

Permiso de Conducir del conductor.

Permiso de Circulación del vehículo

Tarjeta de Inspección Técnica (ITV) del Vehículo

Además de estos, también es muy recomendable llevar en el coche el justificante del pago del Impuesto de Circulación, por si fuera necesario demostrar que se ha pagado.

¿Se puede llevar el carnet en el móvil?

La respuesta es que sí, ya que desde la propia DGT se confirma que los documentos que salen en la aplicación tienen la misma validez. Por lo tanto, portar todos esos documentos solo en la aplicación es completamente legal y se los puedes mostrar a los agentes de tráfico.

Así pues, la aplicación ‘miDGT’ puede servir perfectamente para identificarte como conductor. De esta forma, si la Guardia Civil te pide el carnet de conducir y otros documentos, dará lo mismo si los enseñas desde la aplicación como en físico.

Pese a que mostrar estos documentos es algo totalmente legal y tiene la misma validez, no siempre podrás confiar en ello, pues a veces las aplicaciones fallan con la cobertura o podrías tener algún problema si te quedas sin batería.

La pegatina de la ITV también es obligatoria

Si has tenido la suerte de pasar sin problemas la ITV y te han otorgado la pegatina para que la coloques en tu parabrisas, debes recordar que su uso también es obligatorio, aunque no se trate de documentación.

No llevar la pegatina ITV a la vista (o incluso llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”) puede ser motivo de sanción. Si nos ceñimos a la normativa, debes saber que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal supone una multa de 100 euros.

Puede que no sea una cuantía demasiado grande, y es probable que si se te ha olvidado ponerla los agentes no te sancionen, pero es mejor no arriesgarse.