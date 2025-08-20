Xiaomi se pronuncia y responde a la pregunta que toda Europa se plantea

Los coches de Xiaomi llaman la atención en todo el mundo. Por su diseño, sus prestaciones y su tecnología a bordo. Por el momento, solo están disponibles en China, pero muchos conductores europeos se preguntan si, como ha pasado con otras marcas del país, los coches de XIaomi también llegarán a Europa en algún momento.

Xiaomi ha respondido, por fin, a este interrogante y lo ha hecho durante su balance de cuentas del segundo trimestre de este 2025.

Cuándo llegará Xiaomi a Europa

La respuesta ha sido un sí rotundo. Xiaomi quiere llegar a Europa con sus coches y ya hay una fecha de cuándo llegará este momento. Eso sí, poco concreta.

Tras lo señalado por el fabricante de tecnología, la idea es empezar a vender sus coches en el mercado europeo, "el más difícil", en 2027. Por el momento no hay planes específicos sobre la mesa, pero la marca quiere aplicar el mismo modelo de negocio que está utilizando con sus coches en China.

Una vez completada y asentada su llegada a Europa, Xiaomi espera expandirse a otros mercados que considera más "fáciles". Así, se entiende que el mercado europeo será el primero en ver los coches de Xiaomi fuera de su China natal.

Los coches de Xiaomi

Xiaomi SU7 Ultra / Xiaomi

El Xiaomi SU7 se comercializa a partir de 215.900 yuanes, que son unos 27.670 euros al cambio. Hay tres versiones disponibles: la de acceso, la Pro y la Max, esta con el motor de 664 CV. Si llega a España, por supuesto, ese precio subirá. La versión Ultra, en su país natal, se vende por casi 815.000 yuanes, lo que suponen más de 100.000 euros al cambio. Nada más y nada menos para un coche que ya se puede disfrutar en el Gran Turismo 7. Más allá de la potencia y la deportividad, las diferentes versiones del SU7 declaran, bajo homologación china, entre 700 y 800 kilómetros de autonomía con unas cifras de recarga que nada tienen que envidiar a otros modelos de alta gama. Siempre según lo declarado por la marca.

Xiaomi YU7 / Xiaomi

El otro modelo, quizás más para todos los públicos, que Xiaomi ha producido es el YU7. Se trata de un SUV eléctrico, algo que encaja más en las preferencias del mercado actual, y su precio empieza en los 199.000 yuanes, que se quedan en 24.300 euros al cambio. El Xiaomi YU7 también disfruta de diferentes versión. La V6 Plus tiene 315 CV y una autonomía de 835 kilómetros. La Pro disfruta de dos motores entre los que consigue 469 CV con 770 kilómetros de autonomía y la Max sube a los 680 CV, pero pierde 10 kilómetros de autonomía.