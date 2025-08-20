El Tesla más vendido ahora es más grande y, sobre todo, más barato

El Tesla Model Y es el modelo de Elon Musk que más gusta y no solo en España, sino a escala global.

Para que el Model Y siga siendo un coche competitivo, sobre todo en el mercado chino, Tesla ha presentado una nueva versión de este coche con las familias en el punto de mira.

Tesla Model Y L

Así, llega al mercado (chino, de momento), el nuevo Tesla Model Y L, una variante que crece 15 centímetros de largo respecto a la que ya conocemos. Estos 15 centímetros de más permiten que el nuevo Tesla Model Y L tenga una tercera fila de asientos.

Tesla Model Y L

Al mismo tiempo, la letra L significa que el coche contará con autonomía extendida. Los medios chinos han recogido que, con una sola carga, el nuevo Tesla Model Y L podrá recorrer hasta 751 kilómetros. Esta cifra iguala la que ya ofrece la actual versión del Model Y tope de gama y de cinco plazas.

El precio de venta del Model Y de cinco plazas, en China, es de 313.500 yuanes, que se convierten en 37.380 euros. En España, el precio de partida para el Tesla Model Y con una autonomía de 500 kilómetros y tracción trasera es de 44.990 euros.

Precio del nuevo Tesla Model Y L

Con esta nueva versión de su coche más vendido, Tesla quiere recuperar el terreno que venía perdiendo en China. El mayor número de competidores directos que se ha sumado a la carrera por el mercado eléctrico, sobre todo en China, han puesto el liderazgo del Model Y en riesgo.

Tesla Model Y L

La versión L apunta directamente a las familias gracias a este mayor espacio y sus tres filas de asientos, pero también gracias a su precio. En China, el nuevo Tesla Model Y L va a costar 339.000 yuanes, lo que se traduce en unos 40.425 euros.

Al mismo tiempo, Tesla quiere solucionar los problemas relacionados con su tecnología de conducción autónoma con la llegada del Model Y L, ya que muchos de sus competidores directos en China cuentan con avanzadas tecnologías tanto en este ámbito como en el de los asistentes a la conducción.