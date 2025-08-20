El primer AUDI del español Fermín Soneira empieza a andar en China

El nuevo AUDI E5 Sportback ya está a la venta, pero no, no lo podrás comprar en España. El primer vehículo 100% eléctrico desarrollado por la marca de los cuatro aros (pero sin los cuatro aros, que ya no están en su logo) del Grupo Volkswagen, con la tipografía en letras mayúsculas y fruto de la asociación con SAIC, se encuentra en su fase definitiva de producción en la planta de Anting, en Shanghai, y ya se puede adquirir. Fue presentado en el pasado Salón del Automóvil de Shanghai este año, y en septiembre ya estará rodando por la calle.

En su lanzamiento de pre-venta, el E5 cuesta 235.900 yuanes (unos 28.150 euros) para la versión de acceso y 319.900 yuanes (38.170 euros) para la versión tope de gama. Lamentablemente solo se venderá en China. Y es que por ahora no está previsto verle rodando por las carreteras europeas.

Nuevo AUDI E5 Sportback. / Audi

Estamos hablando de un proyecto con un marcado acento español, el que le ha dado el asturiano Fermín Soneira, CEO y máximo responsable de AUDI en China. Y no será el único ya que en los próximos dos años la compañía alemana con sello chino lanzará al mercado dos nuevos modelos 100% eléctricos.

Dos baterías, cuatro potencias

El AUDI E5 Sportback se presenta con un estilo marcadamente deportivo y compacto. Sus dimensiones son de 4,881 metros de largo, 1,960 metros de ancho y 1,479 metros de alto, con una batalla de 2,950 metros. Hay propuestas con uno y dos motores, y dos modelos de batería. La de acceso es un pack LFP de 76 kWh, mientras que las versiones más equipadas montan una batería NCM de 100 kWh, de origen CATL.

Nuevo AUDI E5 Sportback. / Audi

Las autonomías van desde los 618, 623, 647 y hasta los 773 kilómetros en la versión de mayor alcance. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,4 segundos, y dispone de tecnología de carga de 800 voltios (que permite recargar 370 kilómetros en 10 minutos), ofreciendo con cuatro niveles de potencia: 220 (300 CV), 300 (407 CV), 425 (578 CV), o 579 kW (787 CV).

Tecnológicamente se beneficia de todo el trabajo de desarrollo liderado por Fermín Soneira y el equipo de Audi y SAIC. Dispone de un sistema de conducción asistida AUDI 360 basado en radares LiDAR, que ofrece una experiencia de conducción adaptada al mercado chino que ha sido rigurosamente probada para cumplir con las normas de seguridad.

Fermín Soneira y el AUDI E5 Sportback. / Audi

El AUDI E5 Spoortback está equipado con 29 unidades de hardware de percepción, entre las que se incluyen un radar LiDAR de 100 líneas con capacidad de detección de largo alcance, tres radares de ondas milimétricas de largo alcance, doce sensores ultrasónicos, once cámaras y varias unidades de detección multimodal.

Nuevo AUDI E5 Sportback. / Audi

Este completo conjunto de sensores, que combina tecnologías de percepción y visuales, permite mejorar la asistencia al conductor y la seguridad. Diseñado para las complejas condiciones de conducción urbana, el E5 es capaz de predecir la presencia de triciclos y repartidores, reyes de las calles en muchas ciudades de China.

Un superordenador rodante

En su conexión con el universo digital de conductor, el AUDI E5 Sportback ofrece tecnología AUDI OS, un sistema operativo intuitivo y ultrarrápido. Está equipado con el chipset para automóviles QUALCOMM Snapdragon 8295, con una precisión de 5 nanómetros y la capacidad de realizar 30.000 millones de operaciones por segundo.

Nuevo AUDI E5 Sportback. / Audi

En el interior dispone de un gran salpicadero con una gran pantalla de 4K con 27 pulgadas que va de pilar a pilar, ofreciendo ahí toda la información (incluyendo la de las cámaras de los retrovisores). Los diseños de pantalla son personalizables, ofreciendo navegación mediante gestos táctiles. Entre el equipamiento más destacado ofrece un techo panorámico electrocrómico, iluminación ambiental RGB, sistema de sonido BOSE con 18 altavoces y tecnología acústica en los reposacabezas.

Nuevo AUDI E5 Sportback / Audi

La tecnología de iluminación, en la que Audi dispone de grandes avances, también llega a su máximo esplendor en este modelo. Las luces de posición permanecen ocultas cuando no están activas, proporcionando solo un brillo suave y latente. Cuando se activan, más de 1000 unidades de luz individuales integran fuentes de luz triangulares para formar el distintivo AUDI Light Frame. Además de su distintivo diseño de iluminación, el AUDI E5 Sportback cuenta con la tecnología de faros Matrix LED característica de Audi.