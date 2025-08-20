¿Cuánto pagas de seguro del coche? Esto es lo que cuesta de media una póliza

El seguro del coche es un gasto obligatorio al que todos los conductores tienen que hacer frente, siempre y cuando no prefieran pagar una multa de más de 600 euros.

El precio de las pólizas puede variar según las coberturas, el perfil del conductores, el tipo de coche... Y, aunque en el último el coste medio se ha ido abaratando, este verano ha subido de precio.

Cuánto cuesta el seguro el coche

En julio de 2025 el coste medio de un seguro de coche se situó en 428 euros, el valor más alto registrado en lo que va de año. Esta cifra supone un incremento del 2,6% respecto al mes anterior, junio, cuando la prima media se situó en 417 euros.

Sin embargo, si se compara con el mismo mes del año anterior, hay diferencia: en julio de 2024 la prima media fue de 448 euros, lo que refleja una reducción interanual de 20 euros.

Evolucion prima media seguro de coche en julio de 2025. / CHECK24

sEn resumen, aunque a lo largo del 2025 las pólizas hayan subido, el precio medio del seguro de coche en España ha bajado un 4,5% en el último año, según los datos más recientes del comparador de precios CHECK24.

El seguro de coche, más barato que hace un año

El análisis elaborado por CHECK24, se basa en datos reales de contratación de pólizas, a terceros, terceros ampliado y todo riesgo, a través de su plataforma.

Aunque julio de 2025 marca el pico más alto del año, el hecho de que el precio haya disminuido respecto al año pasado es una señal positiva para los conductores españoles. El verano de 2024 marcó uno de los puntos más altos en el coste de los seguros, con un valor cercano a los 450 euros. En cambio, este año, aunque la tendencia en los meses de verano muestra un repunte, la prima media se mantiene por debajo del máximo histórico.

Las primas de los seguros de coche pueden variar por múltiples factores: desde el tipo de cobertura contratada hasta la edad y experiencia del conductor, pasando por la zona geográfica o el historial de siniestralidad. Comparar precios y escoger bien las coberturas de la póliza según las propias necesidades es una de las recomendaciones que peuden ayudar a bajar el precio del seguro.