Kymco CV3 575: el tres ruedas taiwanés llega en noviembre con motor bicilíndrico
Kymco confirma la llegada a España del renovado CV3 575, su tres ruedas de corte premium, que estrena un motor bicilíndrico como principal novedad para revolucionar el segmento
Kymco se prepara para agitar el mercado de los tres ruedas con la llegada del nuevo CV3 575, una evolución esperada de su escúter más ambicioso y diferencial. El fabricante taiwanés ha confirmado oficialmente que este modelo aterrizará en los concesionarios españoles el próximo mes de noviembre, acompañado por una gran novedad técnica: el nuevo motor bicilíndrico, que promete elevar las prestaciones y el confort a un nivel superior.
El segmento de los escúteres de tres ruedas ha ganado peso en los últimos años, con modelos que apuestan por ofrecer una conducción más segura y estable, sin renunciar a las sensaciones propias de una moto. En este contexto, el Kymco CV3 original, lanzado hace un par de temporadas, supuso un paso importante para la marca al competir en un territorio hasta entonces dominado por nombres como Piaggio MP3 o Yamaha Tricity 300. Ahora, con el CV3 575, Kymco redobla su apuesta con una propuesta más madura, potente y enfocada al uso rutero.
El tres ruedas más potente del mercado
El anuncio ha llegado acompañado de un teaser donde puede apreciarse parte de su imponente silueta, manteniendo el espíritu GT del modelo original: un escúter de gran tamaño, carenado, con doble rueda delantera inclinable y orientación claramente touring, pensado para largos trayectos, con el confort por bandera. Pero más allá de su diseño, la gran novedad está en sus entrañas.
Aunque Kymco aún no ha desvelado todos los detalles técnicos, sí ha confirmado que el nuevo CV3 montará un motor de dos cilindros, muy probablemente derivado del que ya emplea el AK 550, lo que podría situar su potencia en el entorno de los 50 CV. Esto supondría un importante salto respecto al modelo anterior y lo posicionaría como el tres ruedas más potente del mercado, superando incluso al Piaggio MP3 530 hpe.
Enfocado al segmento premium
La incorporación de este motor bicilíndrico no solo promete mejores cifras en términos de aceleración y velocidad punta, sino también una entrega de potencia más suave y refinada, ideal para un modelo de corte GT como este. Cabe esperar también que mantenga tecnologías como el sistema de inclinación independiente de las ruedas delanteras, frenos de disco en ambos ejes, iluminación LED y una pantalla digital de generosas dimensiones.
En cuanto a las ayudas a la conducción, aún no se han hecho públicos los sistemas que incorporará el CV3 575, pero dado el posicionamiento del modelo y el historial de Kymco, no sería extraño ver control de tracción, ABS de última generación, modos de conducción y conectividad para smartphone, como mínimo. En cualquier caso, el enfoque apunta claramente al segmento premium.
Una alternativa ideal
Con la confirmación de su llegada a España en noviembre de 2025, el Kymco CV3 575 se convierte en uno de los lanzamientos más esperados del año dentro del mundo del escúter. Una alternativa ideal para quienes buscan la seguridad de un tres ruedas sin renunciar a la potencia y al carácter deportivo de una moto de media cilindrada.
En un mercado que cada vez valora más la comodidad, la seguridad activa y las opciones para usuarios con carnet de coche (si finalmente se adapta a los requisitos), el CV3 575 podría ser la puerta de entrada perfecta a la movilidad de alto nivel sobre tres ruedas. Solo falta conocer su precio definitivo, aunque todo apunta a que se situará en la horquilla de los 11.000 a 12.000 euros, similar a su competencia directa.
