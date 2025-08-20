Cada vez es más habitual ver a conductores viajando con sus mascotas en el coche, sobre todo en estas épocas del año. Sin embargo, a medida que estos viajes se convierten en algo cotidiano, un entorno limpio y saludable en el habitáculo se ha convertido en una preocupación fundamental para los propietarios de vehículos.

Por ello, el Jaecoo 5 responde a las altas exigencias de quienes viajan con mascotas, gracias a una filosofía de producto innovadora y un diseño centrado en el usuario. Desde un habitáculo pet-friendly hasta soluciones de movilidad pensadas para viajes de larga distancia con animales, cada detalle ha sido concebido para brindar confort, funcionalidad y estilo. Y lo que es más importante, ha puesto de manifiesto la excepcional calidad de su producto al superar rigurosas pruebas y obtener la certificación TÜV SÜD Pet-Friendly Cabin.

Pensado para el bienestar de todos

Durante la fase de selección de materiales, el equipo de investigación de Omoda & Jaecoo hizo un gran hallazgo: el PU semisiliconado Anli. Con una clasificación de olor inferior a 3,0 -por debajo del estándar del sector- y combinado con un almacenamiento a temperatura constante de 20-30 °C y un embalaje hermético, este material logró superar los retos sensoriales más exigentes.

Las pruebas de abrasión y rayado se diseñaron para replicar movimientos reales, como saltos o arañazos con garras de los animales. Usando un medidor de abrasión Taber, las superficies se sometieron a 2.000 rotaciones simuladas sin perder su integridad. También se aplicaron clips con peso para imitar marcas de garras, sin dejar señales visibles.

Además, durante el invierno, los vehículos de prueba pasaron noches completas a -5 °C. A la mañana siguiente, la tela del espacio para los pies seguía flexible y sin rigidez, ofreciendo un confort real más allá de los datos técnicos.

Diseñado para mascotas: así es el interior del Jaecoo 5 / Omoda & Jaecoo

A prueba en la vida cotidiana

Para comprobar el rendimiento en condiciones reales, el equipo de investigación también acompañó a un propietario y su perro en un viaje largo. Los asientos, cubiertos de saliva y restos de pienso, se limpiaron fácilmente con agua y jabón suave. Informes de laboratorio confirmaron que el material inhibe más del 99,9 % de las bacterias comunes, cumpliendo además estrictos estándares de resistencia a manchas y facilidad de limpieza.

Una experiencia sin estrés

Como expresión de la filosofía “From Classic, Beyond Classic”, el Jaecoo 5 ha transformado viajar con mascotas de una simple característica a un bienestar holístico.

Su sistema de filtración de aire atrapa eficazmente el pelo de las mascotas, manteniendo una calidad del aire impecable. Además, integra un control inteligente de temperatura que se ajusta automáticamente para asegurar el confort durante todo el año. Por otro lado, un módulo antimicrobiano inhibe activamente el crecimiento bacteriano, cuidando la salud de los pasajeros peludos desde todos los ángulos.

Más allá de estos sistemas, el Jaecoo 5 ofrece accesorios específicos para mascotas, como una estación de alimentación sin complicaciones y un escalón de embarque diseñado para razas pequeñas.